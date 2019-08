14/08/2019 - 17:20 | Política / Consenso Federal: “las medidas no solucionan los problemas de fondo” Herramientas: Compartir: Los Diputados Nacionales Graciela Camaño y Marco Lavagna coincidieron en que las medidas propuestas por Mauricio Macri “no solucionan el problema de fondo”. “Es muy preocupante lo que ha sucedido desde el lunes hasta acá, fundamentalmente porque se ha empobrecido más a la sociedad. Marco Lavagna indicó que “Consenso Federal hace un mes planteó un plan económico, donde una parte contenía medidas inmediatas para el corto plazo”, pero que, a diferencia de las medidas planteadas por Macri esta mañana, “también trabajaba sobre el cambio del esquema económico, sobre todo en tratar de contener la inflación, con un programa económico integral con medidas a mediano y largo plazo”.



La Diputada sostuvo que “cuando está tan mal la sociedad aún estas medidas sirven”, mientras que el economista planteó: “Las medidas que aflojen la presión sobre el bolsillo siempre son bienvenidas, el problema es que son coyunturales”. Y agregó: “Uno las debe plantear cuando tenés un marco económico que estás cambiando, sino termina siendo un paliativo por un par de meses y después volvés a foja cero".



En diálogo con TN desde el Congreso de la Nación, el candidato a Diputado por Consenso Federal subrayó: “Claramente esta medida tiene un contexto electoral. El tema es que, por ejemplo, el bono de $2.000 te lo dan hasta el tercer mes. Es un paliativo de corto plazo, no termina de solucionar los problemas de fondo”.



Respecto a la supuesta convocatoria del Gobierno a la oposición, Lavagna declaró: “No hubo ninguna convocatoria, pero si hay un pedido de reunión se analizará”. Por su parte, Camaño remarcó: “Nunca quisieron escuchar, es un Gobierno que no ha observado las luces de alerta que se fueron prendiendo. Esto hace que el resultado electoral del día domingo haya sido una suerte de grito desesperado de los argentinos para que el presidente se dé cuenta de lo mal que la están pasando”.



El Diputado pidió “tener una vocación de diálogo verdadera y no para las cámaras”, aclarando que “nosotros queremos llevar tranquilidad” y que “hay que solucionar problemas serios que tiene la economía, fuera del ámbito electoral”.



Para concluir, Lavagna afirmó la expectativa electoral de Consenso Federal: “Nuestro objetivo es transformarnos en la segunda fuerza en octubre, para poder entrar al balotaje y, allí, no hay dudas que aseguramos un triunfo ante cualquiera de los dos espacios”.



Y agregó: "No es fácil, desde ya, pero es el trabajo que vamos a hacer porque tenemos claro cuál es el camino que queremos darle a la Argentina. Roberto Lavagna es el piloto que sabe manejar el avión ante la tormenta".