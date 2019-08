14/08/2019 - 16:04 | Zonales / Tigre La comunidad de Tigre celebró un nuevo aniversario de la ciudad Herramientas: Compartir: ver más imágenes A 213 años del desembarco de Santiago de Liniers, el intendente Julio Zamora, vecinos y referentes de la cultura local, compartieron un acto conmemorativo en la plaza Daniel María Cazón.La actividad incluyó un reconocimiento al artista benavidence Pablo Vodopivec. Como cada año, el Municipio de Tigre conmemoró un nuevo aniversario de la ciudad. A 213 años del desembarco de Santiago de Liniers, el intendente Julio Zamora, vecinos y referentes de la comunidad, compartieron un acto en la plaza Daniel María Cazón.



“En un nuevo aniversario de nuestra ciudad, más que nunca Tigre tiene que estar unido, trabajando mano con mano por los que menos tienen; por derribar las barreras que tenemos. Desde la gestión local estamos poniendo todo para que eso sea posible y cumplir con las demandas que nos fueron transmitiendo los vecinos en cada uno de los barrios”, señaló el jefe comunal.



El evento inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional argentino, a cargo de la Camerata de Cuerdas de la Orquesta Infanto-Juvenil de Rincón de Milberg. Luego, se proyectó un video institucional alusivo a la fecha, que constaba de un relato histórico con imágenes de la época y la participación de vecinos que dieron su testimonio sobre lo que más les gusta de su ciudad.



Por otro lado, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos local, Ana María Uris, brindó un discurso a los presentes, referido a la historia de Tigre, a la vez que se comprometió a trabajar junto al gobierno local en diversas temáticas. Más tarde, el público pudo disfrutar nuevamente de la presentación de la orquesta.



Respecto del aniversario, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi, expresó: “Aquel hecho histórico tiene que llevarnos a la reflexión, porque tiene que ver con la identidad de los vecinos de Tigre. Estos hombres y mujeres marcaron un hito en la historia, pero también nos marcaron como pueblo. Tigre es solidario y piensa en el otro; la identidad que queremos mostrar a los demás es la de una ciudad que sigue para adelante”.



Durante el acto se colocó una placa a la escultura realizada por el artista benavidence Pablo Vodopivec, ganador del Concurso Nacional “Homenaje al Desembarco de Santiago de Liniers”, organizado por el municipio en el año 2015. El intendente entregó también al vecino, una réplica de la misma. Al respecto, Vodopivec manifestó: “Me interesa la historia y para realizar esta escultura me imaginé la silueta de las velas contra el río de noche. La verdad que me alegra mucho poder tener una obra en un lugar público de Tigre y compartirla con la gente”.



Acto seguido, se colocaron ofrendas florales en el monolito emplazado en la plaza y junto a los presentes, el intendente Zamora plantó un árbol Lapacho, como símbolo de fortaleza de la comunidad. Allí aprovechó la oportunidad para dialogar con referentes de la cultura y el patrimonio histórico local. Al final, el público pudo disfrutar de un show musical a cargo del grupo “Amalgama2”.



Participaron del evento: los concejales Rodrigo Molinos, Gisela Zamora, Gladys Pollán, Luis Samyn Ducó, Lucas Gianella y Ricardo Edwards; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; la directora Coordinadora de Museos de Tigre, Albertina Klitenik; la directora del Museo de Arte de Tigre, Graciela Arbolave; la directora general de Gestión Cultural, Marcela Rodríguez Blanco; la directora coordinadora administrativa del MAT, Marcela Siniego y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante.