Almagro sorprendió a Boca y lo dejó afuera de la Copa Argentina tras ganarle por penales, con una gran actuación de su arquero

Boca, plagado de estrellas y con el debut del italiano Daniele De Rossi, mostró esta noche un discreto desempeño que le costó caro, ya que Almagro dio la sorpresa y lo eliminó tras imponerse por 3 a 1 en la definición por penales, luego de terminar 1 a 1 los noventa minutos reglamentarios del partido disputado en el estadio "Ciudad de La Plata, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El italiano De Rossi, a los 27 minutos del primer tiempo, inauguró el score para en el conjunto "xeneize" mediante un impecable cabezazo y parecía todo soñado.



Sin embargo, en el complemento, el ex Boca Juan Manuel "el Burrito" Martínez", a los 36, niveló las acciones para el "Tricolor" y forzó los remates desde los doce pasos.



Ya en la definición por penales la figura fue el arquero de Almagro Cristian Limousin, quien hizo las inferiores en el club de La Ribera y le atajó los remates a Alexis Mac Allister y al venezolano Jan Hurtado, mientras que Eduardo Salvio desvió el suyo. Carlos Tevez fue el único que convirtió.



Para el "Tricolor", que milita en la ahora bautizada Primera Nacional, marcaron Ezequiel Denis, Lucas Wilchez y Agustín Coscia.



Almagro enfrentará en octavos de final al ganador de la llave que disputarán Talleres de Córdoba y Banfield, por lo que quedó disuelta la chance de que haya otro Superclásico, además del de la Superliga, en las semifinales del certamen integrador.



El desarrollo del match no se apartó de la habitual tendencia desde su mismo inicio entre un equipo con jugadores consagrados ante otro que milita en una división inferior.



La diferencia de categoría quedó rápidamente reflejada a partir de un mejor andar "Xeneize", en desmedro de una lógica actitud precautoria del cuadro de José Ingenieros.



Si bien el elenco de Gustavo Alfaro tuvo el control casi monopólico del esférico no contó con demasiadas llegadas claras ante Limousin hasta el arribo al área del carismático De Rossi, quien tras un tiro de esquina de Alexis Mac Allister ejecutado desde la izquierda y con un poco ortodoxo cabezazo, vulneró la resistencia del guardavallas.



A partir de dicha conquista y hasta el final del primer tiempo no se advirtió ningún atisbo de rebeldía en la formación de Carlos Mayor para llegar a la igualdad.



Dicha postura cambió parcialmente al inicio del complemento, situación coyuntural que duró apenas una exhalación debido a que Boca, a partir de los diez minutos, retomó sin demasiado esfuerzo su predominio inicial.



Con el aceptable trabajo de Salvio y el incesante trajinar, no exento de una desmesurada violencia en ciertos cruces del ovacionado De Rossi, Boca reguló el desarrollo al percibir que su rival no variaba su mezquina postura de atacar con un solo hombre de punta, pese a verse en desventaja.



Solo a partir de la inminencia de una derrota que le provocaba la eliminación, Almagro se decidió en el último trecho del desarrollo a presionar unos metros más adelante, siendo el veterano "Burrito" el encargado de colocarle paridad al resultado tras sacar provecho de un grosero error en la marca del paraguayo Junior Alonso, quien con cierta inocencia se dejó anticipar por el recién ingresado Coscia tras una veloz corrida.



Los últimos minutos mostraron un desesperado arresto de Boca en pos de recuperar la ventaja mientras su adversario volvió a resguardarse peligrosamente tras advertir la seria lesión de su arquero que le impidió jugar con normalidad en el último cuarto de hora, circunstancia que quedó rápidamente desmitificada tras su gran actuación en los penales.

Síntesis.

Boca: Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Daniele De Rossi, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.



Almagro: Cristian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; José Méndez, Lucas Bossio, Brian Benítez, Germán Herrera; Juan Manuel Martínez y Facundo Suárez.



DT: Carlos Mayor.



Gol en el primer tiempo: 27m De Rossi (BJ).



Gol en el segundo tiempo: 36m Martínez (A).



Cambios en el segundo tiempo: 23m Carlos Tévez por Ábila (BJ), Jan Hurtado por Zárate (BJ) y Agustín Coscia por F.Suárez (A), 30m Ezequiel Denis por Herrera (A), 31m Jorman Campuzano por De Rossi (BJ), 36m Lucas Wilchez por Bossio (A).



Definición por penales:

Para Almagro convirtieron Denis, Wilchez y Coscia.

Para Boca anotó Tevez. Limousin (A) le atajó los remates a Mac Allister y Hurtado, mientras que Salvio desvió el suyo.



Boca 1 (1) - Almagro 1 (3).

Estadio: Único de La Plata.

Árbitro: Silvio Trucco.