Horóscopo correspondiente al miércoles 14 de agosto de 2019

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Un rasgo de verdad descubrirá en situación poco clara. Los impactos emocionales de una relación del pasado todavía tienen su efecto. Sugerencia: dejar atrás el dolor, de verdad.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una esperanzada búsqueda de cariño lo llevará a conseguir lo que espera. Lo que usted ve en esa relación laboral no está equivocado. Sugerencia: cuando aceptamos nuestras necesidades nos abrimos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Inquietud que transmite a los suyos, será escuchado y bien aconsejado. Los compromisos adquiridos no debería postergarlos. Sugerencia: compartir las cosas que nos pasan.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Los momentos de tensión se dispersan en su lugar de trabajo. Colabore con buen humor y alegría. Sugerencia: el valor de las buenas actitudes en las relaciones humanas.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se resuelve algo que lo preocupaba desde hace tiempo. Una sensación de vacío por ausencia de alguien. Sugerencia: aprender a comprender la realidad aunque duela.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Un estado anímico que lo ayudará a enfrentar algo que lo apremia. No se apresure a dar una respuesta con respecto a tema laboral. Sugerencia: a veces si esperamos vemos mejor el punto de las cosas.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Asuma y analice la situación y vea los pro y las contras. Los compromisos de amistad no deben olvidarse. Sugerencia: evitar sentir cuando se sabe que es imposible la persona elegida.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Sufriría más si no habla. Busque la manera de solucionar dentro suyo las cuestiones del corazón. Un llamado lo tranquiliza en el plano financiero. Sugerencia: saber que cambiar es posible.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un espacio que lo distienda sería para usted más que beneficioso. No crea todo lo que le dicen, hay personas que hablan sin medir las consecuencias. Sugerencia: conocer más a los demás.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Compromisos que se asumen antes de tiempo. Cuestiones que tienen que ver con el dinero que debería analizar mucho. Sugerencia: aprovechar la capacidad analítica del signo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No postergue ese encuentro laboral. A veces dejamos pasar las oportunidades sin darnos cuenta. Un comienzo en el plano sentimental. Sugerencia: la organización de la agenda diaria.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Fuego interno al conocer a alguien. Un final feliz en situación compleja. Clave en el plano laboral que le da pautas nuevas para manejarse. Sugerencia: cada paso que demos es importante.