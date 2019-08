13/08/2019 - 15:44 | Deportes / Sentida despedida a los restos de “Tata” Brown, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los restos del ex defensor de la Selección argentina Campeón del Mundo en México 1986, José Luis "Tata" Brown, fueron despedidos hoy en la sede social de Estudiantes de La Plata, en una concurrida y sentida ceremonia que incluyó a varias glorias "pincharratas", compañeros en el conjunto albiceleste y mensajes desde todo ámbito deportivo. Pasado el mediodía, luego de un par de horas de velorio, el cortejo con el féretro partió desde la sede hacia el predio del club en la localidad de City Bell, encabezado por su hijo Juan Ignacio Brown, ayudado a cargarlo por varios compañeros de la Selección campeona del mundo (Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, "Checho" Batista, "Chino" Tapia) y de Estudiantes (como Julián Caminos).



Habían desfilado durante toda la mañana diferentes figuras del fútbol argentino, además de sus familiares, que decidieron cumplir la voluntad que había expresado más de una vez el "Tata".



Su intención era que, una vez fallecido, sus restos permanecieran en el country club de City Bell, al igual que los de Oscar "Cacho" Malbernat, capitán del Estudiantes campeón del mundo, que murió el pasado viernes.



Brown falleció el lunes por la noche a los 62 años, luego de padecer en los últimos meses Alzheimer, de acuerdo a como reconocieron sus familiares más cercanos.



En su carrera Brown jugó en la Selección nacional, y marcó un gol en la final ante Alemania Federal en el 3-2, también fue campeón con Estudiantes de La Plata en 1982, pasó por Boca, Racing, Deportivo Español, Stade Bretois de Francia, Atlético Nacional de Medellín y Real Murcia de España.



En las redes sociales Estudiantes lo despidió en Twitter: "Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente. ¡Hasta siempre Tata! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata".



Los restos del ex zaguero serán velados este martes, de 8 a 13 en la sede del club Estudiantes de La Plata.



Incluso su ex compañero en la Selección argentina Nery Pumpido posteó en Twitter una foto abrazándose con él en el césped del Azteca el día de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en el Mundial y señaló: "Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida te vamos a extrañar caballo te quiero".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también envió sus condolencias a la familia de Brown, al postear un tuit sobre el deceso del ex defensor.



"#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino envía su más cálido y sentido abrazo a los familiares de José Luis Brown", indicó la AFA.

Una carrera a puro esfuerzo.

El "Tata", como se lo conocía en el mundo del fútbol, arrancó en Estudiantes de La Plata y fue uno de los jugadores "fetiches" de Carlos Bilardo, quien lo tuvo en Estudiantes y lo llevó a la Selección, inclusive al Mundial pese a que antes de la competencia Deportivo Español lo dejó libre.



En la Selección argentina Brown jugó 36 partidos -quedó afuera antes del Mundial de Italia 90- y marcó solo un gol, el primero en la final ante Alemania en el estadio Azteca de México el 29 de junio de 1986.



Desde diciembre pasado Brown estaba atendido por los médicos e incluso su hija Florencia contó que ya en mayo de este año no la reconocía, debido al avance de su enfermedad.

"Me pregunta quién soy, o me dice que soy muy linda, pensando que es una mujer que lo va a visitar. Quizá el único momento de conexión es cuando le agarro la mano y le canto", explicó en su momento la hija del zaguero.



Como jugador, además del Mundial de México con la Selección argentina, Brown consiguió dos títulos con Estudiantes, el Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983.



Tras retirarse del fútbol Brown fue ayudante de campo de Nery Pumpido en Los Andes, lo mismo hizo con Bilardo en Boca en 1996, y formó dupla con Héctor Enrique en Almagro y Nueva Chicago.



También dirigió a Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Ben Hur de Rafaela, Almagro y Ferro Carril Oeste, y en 2009 se hizo cargo de la Selección argentina Sub 17, pero previamente fue asistente de Sergio Batista en Selección argentina Sub 23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El recuerdo de la final y la gloria eterna.

Nacido en Ranchos el 10 de noviembre de 1956, Brown recordó siempre la emoción que sintió por haber jugado en la Selección argentina, tras la afección que padeció Daniel Passarella en tierras mexicanas, que lo alejó del Mundial.



"(Daniel) Passarella (que era el titular indiscutible) no estaba bien, no se recuperaba de su afección, pero nadie me había dicho nada. El día del debut fui a desayunar y me crucé con Bilardo. Hola, Brown, ¿cómo estás?' , me pregunta. Bien, por fin llegó el día , le contesté. Se fue, enseguida se dio vuelta y me gritó: Ahh, Brown, mirá que jugás vos, ¿eh? ", recordó en alguna ocasión el propio zaguero.



En la final ante Alemania "Bron" -como lo pronunciaba Bilardo- jugó gran parte del partido lesionado, por un choque con un jugador alemán, y le advirtió al médico Raúl Madero que no iba a salir de la cancha.



"Hice un agujero en la camiseta, coloqué el dedo ahí y seguí jugando. Pasé por mil cosas en el fútbol, no iba a dejar la final del mundo por un golpe en el hombro, ni loco", dijo Brown al recordar la memorable final en México.