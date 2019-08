San Fernando reconoció a los jugadores de Handball que ganaron medalla dorada en los Panamericanos

Son Federico Fernández y los hermanos Ignacio y Federico Pizarro, quienes fueron reconocidos por el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso.



En los Juegos Panamericanos que se disputan en Lima (Perú) tres jugadores de Handball del equipo local UNLu que integran la Selección Nacional obtuvieron medallas de oro en dicho torneo.



Carlos Traverso, Secretario de Educación y Deporte, quien estuvo presente junto a la Directora de Deporte, Ana Aused, expresó: “Es una alegría; como siempre nos dice el Intendente Luis Andreotti, brindar el apoyo al deporte que hacemos desde el Municipio. Hoy, con la posibilidad que esté jugando el Círculo de Balonmano de San Fernando en nuestro Polideportivo durante todo este año, con el orgullo de estos tres deportistas de San Fernando que han representado a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Lima y obtenido la medalla de oro”.



“Vinimos a traer el saludo del Intendente, entregarles una plaqueta a los tres medallistas y a saludar al equipo y Comisión Directiva del Círculo, que hace un trabajo extraordinario conteniendo un montón de chicos y enseñando deporte que es calidad de vida, con normas y pautas que gracias al Handball están aprendiendo. Que el Polideportivo sea un nexo para ello y trabajar en conjunto con esta institución como hacemos con las demás, y felicitar a los deportistas, porque estamos logrando medallas que son un orgullo, tanto el ‘Chapa' Retegui, el entrenador de Hockey de Las Leonas, Los Leones y los chicos de Remo, estamos muy orgullosos de todo el deporte de San Fernando”, concluyó Traverso.



Christian Raffaele, Presidente del Círculo de Balonmano San Fernando: “Fantástico; nosotros desde el primer momento que nos representan nuestros jugadores en la Selección Argentina, para nosotros es un halago, y más después de haber salido Campeones Panamericanos, cómo no hacerles una mención por su esfuerzo y la representación del país. No es sólo un orgullo para el Municipio de San Fernando, sino para toda la comunidad del Handball, y más allá de eso un gran ejemplo para todos nuestros chicos que son los que vienen atrás aprendiendo de estos campeones”.



Y Mariano Bobbo, Vocal Suplente de la Comisión del Círculo, agregó: “Justo da la casualidad que es la primera fecha del torneo a una semana de haber sido campeones nos vino perfecto pare festejarlo”.



En cuanto a los ganadores de la medalla de oro en los Panamericanos, Federico Pizarro, de la Selección Argentina de Handball, dijo: “Con la alegría de haber cumplido el objetivo de casi tres años de trabajo para, más que la medalla dorada, es el pasaje a Tokio. Argentina seguirá estando en un Juego Olímpico, y eso es lo importante”.



Y agregó: “Vino mucha gente a vernos a nosotros que recién llegamos de disputar el Torneo Panamericano. Y ahora nos queda todo un año de trabajo, con la mira puesta en otro Juego Olímpico”.



Si hermano Ignacio agregó: “La verdad que es una felicidad inmensa, algo que todo deportista a nivel élite y Selección sueña, es clasificarse a un juego olímpico y que se nos dé a nosotros es muy meritorio, un orgullo y una felicidad. En nuestro equipo UNLu tenemos varias piezas clave de la Selección y jugadores con experiencia olímpica y aprovecharla. Estoy contento que haya venido tanta gente a vernos, y con la gente del Municipio por ofrecernos la cancha en este momento tan difícil nos apoyaron. Hace casi un año que no teníamos localía, por eso lo agradecemos”



Y su compañero Federico Fernández finalizó: “La verdad que es el torneo más importante que nosotros tenemos en los ciclos olímpicos; nos preparamos durante 4 años. Por suerte, el equipo jugó bien durante todo el torneo, y por eso fuimos justos ganadores. Aún queda un año; de reojo lo empezamos a mirar, que sin duda era lo que queríamos; intentaremos prepararnos de la mejor manera para que quedemos en principio dentro de los ocho mejores; intentaremos que eso pase. Muchas gracias al Municipio por recibirnos acá y darnos una mano para resolver la problemática de espacio de entrenamiento que tenemos”.