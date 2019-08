Horóscopo correspondiente el martes 13 de agosto de 2019

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La oportunidad se presentará inesperadamente. Un sueño podría cumplirse si es que sigue creyendo en él. Sugerencia: las cosas se realizan si las concebimos como posibles.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Los continuos choques con alguien de su entorno complican las cosas. Hay una posibilidad de que algo que lo preocupa se revierta. Sugerencia: contar hasta diez no es sólo un decir.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Viaje que se presenta, no desaproveche. Los ingredientes de simpatía en un diálogo facilitarían las cosas. Sugerencia: la creatividad para actuar.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Algo comienza pero también algo termina. Saber retirarse a tiempo de una situación complicada le evita dolor de cabeza. Sugerencia: a veces perder es ganar.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Un continuo pensamiento lo mantiene con nervios. Las cosas pueden mejorar en su plano laboral, lentamente. Sugerencia: saber que es mejor que las cosas se muevan a que siempre estén igual.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Lo que necesita para salir bien de esa reunión es seguridad. No dude de usted sepa escuchar su voz interna. Sugerencia: nadie mejor que uno mismo para luchar por las cosas propias.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Si se manifiesta con naturalidad dejará que los demás vean su veta brillante. La simpleza y la seguridad son herramientas indiscutibles. Sugerencia: no temerle al otro por el cargo que represente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Su temple y su virtual coherencia lo harán lograr su objetivo en el plano de sus actividades. Un llamado que espera, llega. Sugerencia: el éxito depende siempre de uno.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Energía y vitalidad haciendo valer las características de este signo en momento laboral donde deberá lucirse. Atracción. Sugerencia: valorar las oportunidades.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Algo deja de funcionar en relación afectiva. Preste atención a las palabras de un amigo. Sugerencia: comprender que no siempre tenemos razón para poder seguir evolucionando.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Averigua algo que le sirve para manejar más adecuadamente una relación que le preocupa. UN estado anímico bueno le dará paz. Sugerencia: buscar lo mejor para todos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Organiza reunión que le dará buenos frutos en el plano social. Conocer gente de todo tipo nos hace más tolerantes y comprensivos. Sugerencia: probarnos donde más nos duele para poder crecer