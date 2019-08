María Eugenia Vidal: “vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer.”, durante una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.



“Reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, no tenemos la verdad revelada. La elección de ayer nos está diciendo que tenemos que escuchar más, que tenemos que incrementar nuestros encuentros, nuestras oportunidades de acercamiento, cambiando lo que haya que cambiar, corrigiendo lo que haya que corregir”, prosiguió.



Vidal reconoció que en la PASO de ayer hubo bonaerenses “que dijeron ‘no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente'. Esa escucha es muy importante”, y manifestó que “más allá de la elección de octubre, mi compromiso es con la Provincia y con los bonaerenses, y lo va a seguir siendo”.



Asimismo, dijo que “estamos preocupados” por la crisis económica desatada hoy, por lo que reafirmó que “vamos a estar ahí, acompañando como lo hicimos el año pasado y este año. Esta devaluación que estamos atravesando hoy va a tener impacto y necesitamos estar con todas las herramientas que el gobierno de la Provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses que más lo necesiten”.



“Vamos a reforzar la presencia del gobierno de la Provincia, con todos los referentes sociales. Hoy el mundo nos dio un mensaje que tiene que ver con la probabilidad más baja, a partir de la elección de ayer, de que Cambiemos siga gobernando y más alta de que gobierne el Frente de Todos. El mundo también se expresó. Tenemos que ser todos más responsables que nunca y poner en primer lugar el bienestar de los argentinos y de los bonaerenses. Creo que los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado en términos de poner en riesgo la gobernabilidad”, indicó.



Añadió que “La Constitución dice que en octubre se va a definir gobernador, presidente, intendentes y todas las categorías. Ahí los bonaerenses y los argentinos van a volver a elegir. Mientras tanto, la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas de la Democracia. Este momento difícil va a tener impacto sobre los días, semanas y meses que vienen para los bonaerenses y los argentinos. Nuestra primera responsabilidad es dar respuestas, habrá tiempo para ver cuándo y de qué manera retomamos la campaña”.



Por otra parte, la mandataria –quien estuvo acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador- aseveró que “a lo largo de mi vida política nunca especulé. Sabía que me iba a quedar acá, peleando por los bonaerenses, porque este es mi lugar. Tampoco especulé al momento de elegir una fecha de elección. Puse por encima que esta provincia necesita muchas cosas. El desdoblamiento costaba tres mil millones de pesos para todos los bonaerenses, recursos que priorizamos para otro lugar frente a cualquier especulación política. Esa decisión estuvo bien tomada”.