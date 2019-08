Vidal perdió en 78 de los 135 partidos bonaerenses: el conurbano fue el eje del triunfo de Kicillof

a gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sufrió una dura derrota en su carrera por la reelección y cayó ante el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, en 78 de los 135 partidos que tiene la provincia, siendo el conurbano bonaerense la principal zona que explica la abultada diferencia de más de 1,5 millones de votos.

En lo que respecta a las secciones electorales, la referente del PRO se alzó con el triunfo en la Quinta, la Sexta y la Séptima, que no poseen la densidad poblacional de la Primera y Tercera, las cuales fueron la base del holgado resultado que favoreció al ex ministro de Economía.



Asimismo, el actual diputado nacional también conquistó la Segunda, la Cuarta y la Octava sección electoral.



En los distritos del conurbano, Vidal sólo triunfó en Vicdente López y en San Isidro, donde también ganaron los respectivos jefes comunales oficialistas, Jorge Macri y Gustavo Posse.



Sin embargo, el peronismo le propinó a la gobernadora duras derrotas en distritos macristas como Morón, Pilar, Tres de Febrero, Lanús y Quilmes, entre otros: allí, el PJ dio un paso concreto en su objetivo de recuperar el terreno perdido en las elecciones de 2015.



Al no haber balotaje en la Provincia, Kicillof tiene gran parte del camino recorrido hacia la Gobernación bonaerense, ya que obtuvo el 49,34 por ciento de los votos, gracias a los 4.615.052 sufragios que se inclinaron por su postulación.



En tanto, Vidal tiene un panorama extremadamente complicado si es que aún aspira a la reelección: con sus 32,56 puntos (3.045.945 votos) quedó muy lejos del postulante del Frente de Todos.



Al hacer el repaso distrito por distrito, son destacables las palizas electorales que le brindó el PJ en Presidente Perón (Kicillof sacó 63,58 por ciento y Vidal, 16,87); José C. Paz (61,85 a 19,54); La Matanza (61,30 a 21,20); y Moreno (61,37 a 21,31).



En contraposición, la referente del PRO se impuso con claridad en Coronel Rosales (54,92 a 22,91); Vicente López (54,49 a 28,06); San Isidro (54,53 a 29,74); San Cayetano (57,18 a 29,43); General Villegas (53,51 y 27,47); Adolfo Alsina (52,89 a 32,68); General Guido (53,17 a 33,93); y Saavedra (51,75 a 33,40).