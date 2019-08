Pilar y el Garrahan firmaron un acuerdo de cooperación para el nuevo hospital

La Municipalidad de Pilar y el Hospital de Pediatría Garrahan firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar en conjunto en el Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar. A su vez, el equipo del servicio de neonatología del Garrahan recorrió el nuevo hospital, junto al intendente Nicolás Ducoté y el presidente del consejo de administración del Garrahan, Carlos Kambourian.

Tras la recorrida, Ducoté expresó: “Recorrimos el hospital junto a los profesionales del Garrahan, los mejores de la Argentina en pediatría y neonatología, una recorrida con la mirada puesta en las oportunidades para que esta maternidad trabaje con el mejor nivel. Este es un paso más que estamos dando juntos, como ya lo hemos hecho en el Falcón, para sumar las capacidades del Garrahan al trabajo que se hace en Pilar”.



Asimismo, Ducoté añadió: “En Pilar ya incorporamos el SAME, un sistema público de emergencias con el mejor estándar de la Argentina; bajamos los indicadores más críticos, como el de mortalidad infantil; aumentamos muchísimo la inversión en atención primaria, renovando 22 centros de salud, haciendo 6 a nuevo, equipándolos y con 161 médicos, enfermeros y profesionales más; es mucho lo que estamos haciendo y mucho más lo que vamos a hacer”.



Por su parte, Kambourian, quien fuera anteriormente secretario de Salud de Pilar, expuso: “Este hospital es un sueño cumplido, no es lo mismo ver a las mamás entrar acá que en el Meisner, que tiene una estructura que ya no es adecuada. Acá al lado hay un hospital que dejaron tirado, que es disfuncional, y hoy acá gracias a Nicolás hay un hospital terminado y funcionando, los profesionales del Garrahan son testigos que las mamás vienen con una sonrisa y se van con un hijo sano”.



El Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud establece la provisión de servicios asistenciales en el área de neonatología, a través de la conformación de redes integradas para la atención de pacientes. Así, se podrán definir líneas de cuidado priorizadas para atención neonatal. El acuerdo también incluye otros puntos de importancia, como la posibilidad del desarrollo de programas de capacitación cruzada.



De la visita al Hospital Nuestra Señora del Pilar participaron también la directora médica ejecutiva del Garrahan, Alejandra Villa; la Subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Pilar, Yanina Seguil, y el Director del hospital, José Marinelli.