Macri admitió que tuvo “una mala elección” y dijo que trabajará para “revertir la situación”

El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que el frente Juntos por el Cambio hizo una “mala elección” en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y afirmó que escucharán “el voto de la gente” y que desde este lunes trabajará para “revertir la situación”.

“Duele que no hayamos tenido el apoyo que esperábamos”, subrayó el mandatario nacional, al hablar en el búnker del oficialismo en Costa Salguero, flanqueado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora bonaerense, María Eugernia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada Elisa Carrió, todos ellos con evidentes caras largas.



“Hemos tenido una mala elección, eso nos obliga a redoblar los esfuerzos a a partir de mañana para en octubre continuar con el cambio”, sostuvo el mandatario.



Macri salió a hablar en el búnker cerca de las 22:10 cuando aún no se habían difundido ningún dato oficial y en su breve mensaje no hizo alusión a la fórmula ganadora que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



El jefe de Estado felicitó a Vidal “por el esfuerzo” realizado en la campaña, en momentos en que no había datos oficiales pero ya se presagiaba que la gobernadora iba a ser superada por el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, y señaló: “En octubre los bonaerenses no se la pierdan”.



De inmediato elogió a Rodríguez Larreta, quien quedó cerca de ser reelecto aunque deberá afrontar un balotaje: “Se decía que no tenía el perfil y las condiciones para conseguir votos y lideró la Ciudad magníficamente en estos cuatro años con su capacidad de trabajo descomunal”, lo elogió.



“Escuchamos a la gente, creemos en la democracia y en la expresión de la gente, y el nivel de dificultades que hemos tenido en estos últimos años ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda”, evaluó Macri al referirse a su derrota.



Y agregó: “Es muy importante que sigamos dialogando en este país y explicarle al mundo qué queremos, porque aislados no tenemos futuro, tenemos que ser parte del mundo. Si no tenemos un mensaje claro para que nos ayuden, va a ser difícil construir ese país que queremos”.



“Todos somos más responsables de que este país salga adelante. A dormir y empezar a trabajar desde mañana”, se despidió el jefe de Estado.



Tras las palabras del mandatario, Carrió sorprendió al quedarse sobre el escenario y dar un breve mensaje, mientras que minutos después Macri dio una rueda de prensa debajo del atril junto al resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio.



“Yo estoy convencido de que este es el camino, me duele en el alma que muchos argentinos crean que en el pasado hay un futuro”, insistió el Presidente quien fue el único que habló frente a la periodistas, mientras que planteó que es consciente de que “parte importante de la Argentina dijo no estoy convencido de que este camino sea el correcto”.



Indicó además que “hay un espacio enorme para crecer”, al hacer referencia a la gente que no fue a votar en las PASO y a los votantes de otros candidatos como Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.



Por otro lado apuntó que “han fallado todas las encuestadoras, pero no falló el escrutinio” y al ser preguntado sobre si subestimó los problemas que atraviesa el país, remarcó: “Yo no subestimo a nadie. La realidad es que uno hace lo mejor que puede”.



Consultado sobre cómo será la reacción de los mercados a partir de este lunes, Macri apeló a la “responsabilidad” de Alberto Fernández para “dar estabilidad y certidumbre y no se dañe más una economía como la nuestra”.

“Los mercados el viernes habían tomado una posición a favor de la Argentina pensando que ganábamos pero hoy perdimos por mucho”, reconoció.



