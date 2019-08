12/08/2019 - 0:00 | Política / San Fernando Contundente Triunfo de Juan Andreotti en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes on un 90% de las mesas escrutadas, el candidato a Intendente por el Frente Todos, Juan Andreotti, obtuvo una imponente victoria en las PASO en San Fernando que podría ampliarse en octubre. Lejos, el segundo puesto fue para Agustín Ciarletta (Juntos por el Cambio) que cosechó el 24% y el tercer lugar fue de Consenso Federal con el 5%. En una jornada histórica que tuvo a nivel nacional y provincial amplios triunfos de los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández y Axel Kicillof, en San Fernando el candidato a Intendente Juan Andreotti logró una victoria con un histórico 60% que podría incluso ampliarse en octubre. Militantes, referentes y vecinos del espacio protagonizaron un festejo inolvidable. Allí, Juan Andreotti dio un discurso de agradecimiento junto al l Jefe comunal Luis Andreotti; el primer candidato a concejal, Santiago Aparicio; y la candidata a Diputada Nacional, Alicia Aparicio.



“Hoy es una alegría enorme para cada uno de los sanfernandinos que ha reconocido el trabajo de estos años que me permiten en estos momento hacer un paréntesis y decir que realmente la labor que encaró Luis Andreotti es un orgullo. Estoy convencido de que cambió la historia de San Fernando y le devolvió el orgullo a cada uno de los vecinos de pertenecer a esta ciudad. También quiero darles la tranquilidad que hay un equipo que acompañó a Luis durante todo este tiempo y pudimos conducir junto a él los destinos de San Fernando para mejorarle la calidad de vida al vecino”, celebró.



Por otro lado, destacó el triunfo del Frente de Todos a nivel nacional y provincial: “Hoy la alegría es completa porque para que todas esas mejoras que encaramos en el Municipio alcancen necesitamos que el país avance. Estamos contentos de que todos los actores de la oposición nos pudimos juntar y dejar de lado las diferencias para generar un nuevo gobierno. Es un día que da satisfacción y plena alegría que todos aportemos para mejorar el país, y así lo haremos proponiendo todo lo que hicimos en San Fernando”.



En cuanto a los resultados finales de las PASO, Juan Andreotti cosechó el 60% de los votos. Por detrás quedaron para Agustina Ciarletta (Juntos por el Cambio) con el 24%; la interna de Consenso Federal –se impuso Guillermo Poggi- con el 5%; y Ximena Arrecegor (FIT) con el 3%. No lograron superar el piso del 1,5%, Mariana Cardillo (MAS); Adrian Achilles (Partido Dignidad Popular); y Nicolas Strangis (Partido Renovador Federal).



Juan Andreotti concluyó: “Es un orgullo el acompañamiento y un reconocimiento a todo un equipo de gestión. Los vecinos se sienten muy contentos, es una motivación y un compromiso para que lo que venga en San Fernando sea lo mejor, para cumplir más sueños y seguir renovando”.



Datos Oficiales

