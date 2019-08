En el conurbano, el peronismo busca recuperar terreno perdido y Juntos por el Cambio mantener sus intendencias

El Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor cantidad del electorado provincial, será el escenario de varias batallas a nivel distrital ya que Juntos por el Cambio aspira a retener intendencias que serán duramente disputadas por el Frente de Todos, que quiere recuperar terreno.



La Primera y la Tercera son las secciones electorales con las que mayor peso tienen en lo que respecta a cantidad de votantes y tendrán un rol decisivo en el duelo entre la gobernadora, María Eugenia Vidal, y el principal postulante opositor, Axel Kicillof.



En junio pasado, en el cierre de listas el peronismo pudo acordar una sola precandidatura a intendente en la gran mayoría de los distritos, el objetivo anhelado por las autoridades provinciales del PJ.



La Matanza, principal bastión del PJ bonaerense, verá seguramente un triunfo del ex intendente Fernando Espinoza, aunque la Casa Rosada apuesta al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.



Otro que da por descontado su triunfo es el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tendrá como principal rival a Gabriel Mércuri, de Juntos por el Cambio.



En San Martín, Gabriel Katopodis buscará en octubre su tercer mandato consecutivo, algo que a priori se ve posible tras haber logrado alinear al kirchnerismo y al massismo: enfrente, Juntos por el Cambio jugará con el ministro de Desarrollo Social provincial, Santiago López Medrano.



En tanto, en San Fernando el postulante del oficialista Frente de Todos será Juan Andreotti, hijo del actual intendente Luis Andreotti, y enfrente tendrá a Agustina Ciarletta en representación de Juntos por el Cambio.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aspira a una nueva reelección en representación del oficialismo provincial, mientras el peronismo tendrá primarias entre Federico Gelay y Fernanda Miño.



Su par de Vicente López, Jorge Macri, que también buscará un nuevo mandato en octubre, competirá contra el postulante del Frente de Todos, Lorenzo Beccaria, que pretende dar un batacazo en un distrito que tiene el sello del PRO desde 2011.



Otro de los oficialistas que va por la reelección es el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, que quiere quedar bien posicionado en las PASO frente al ex diputado nacional Edgardo Depetri, que será su principal rival en representación del Frente de Todos.



En Tigre el intendente peronista Julio Zamora es otro de los que persigue su reelección y tendrá como oposición al actor Segundo Cernadas, la apuesta de Juntos por el Cambio.



En Malvinas Argentinas, el mandatario local, Leonardo Nardini, quiere ratificar su mandato y se enfrenta a su antecesor, Jesús Cariglino.



Lo mismo intentarán hacer Mario Ishii en José C. Paz y Ariel Sujarchuk en Escobar: en esos distritos, Juntos por el Cambio llevará como postulantes a Ezequiel Pazos y Leandro Costa, respectivamente.



En Merlo, Gustavo Menéndez enfrenta dos boletas de Juntos por el Cambio: en una va como precandidato David Zencich y en otra Juan José Gómez Centurión, que al mismo tiempo compite por la Presidencia por el Frente Nos.



Tres de Febrero será disputado entre el actual intendente, Diego Valenzuela, y el camporista Juan Debandi, mientras que en Pilar el jefe comunal, Nicolás Ducoté, tendrá enfrente a Santiago Achával, otro integrante de agrupación de Máximo Kirchner.



En San Miguel, el oficialista Jaime Méndez quiere retener la Intendencia y para eso deberá derrotar en los comicios de este año al Frente de Todos, que en estas PASO tiene como precandidatos a Franco La Porta y Fernando Rey; así como en Hurlingham el peronista Juan Zabaleta también pretender renovar su mandato y deberá ganarle al macrista Lucas Delfino.



El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, es otro de los referentes de Juntos por el Cambio que buscará mantener su dominio territorial, aunque para ello tiene que ganarle al Lucas Ghi o a Hernán Solito Sayago.



En Ituzaingó, Alberto Descalzo, un histórico barón del PJ, buscará un nuevo mandato de cuatro años para extender el reinado que detenta desde 1995 en ese municipio: el principal postulante opositor es el macrista Gastón Di Castelnuovo.



En Moreno, el Frente de Todos no logró evitar la dispersión y tendrá siete candidaturas a intendente: los que tienen más chances son el actual jefe comunal Walter Festa y la dirigente del Movimiento Evita Mariel Fernández, que recibió el apoyo de Máximo Kirchner. Por su parte, Juntos por el Cambio buscará hacer pie con Aníbal Asseff.



Jorge Ferraresi, uno de los intendentes peronistas más referenciados en el liderazgo de Cristina Kirchner y en Unidad Ciudadana, compite por un nuevo mandato en Avellaneda, municipio que lo tiene al frente desde 2009: el periodista Luis Otero pretende dar el golpe y triunfar en representación de Juntos por el Cambio.



En Quilmes, el intendente Martiniano Molina quiere renovar su mandato y enfrentará a La Cámpora, que postula a la diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza, aunque primero deberá ganarle la interna a las otras listas del Frente de Todos que encabezan el ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez; Matías Festucca; Roberto Gaudio; Luis Bratti y Alejandro De Fazzio.



Tras dos mandatos de Juan Patricio Mussi en Berazategui, el que volverá al ruedo es su padre Juan José Mussi (intendente 2003-2010), respetando la dinámica de alternancia familiar, y enfrentará al postulante de Juntos por el Cambio, Julián Amendolaggine.



En Florencio Varela, el actual intendente interino Andrés Watson intentará prolongar su estadía en el puesto, pero en las PASO deberá superar el escollo que le plantea en la interna Lucio Berón.

El kirchnerista Mario Secco, líder del partido Frente Grande (que integra Unidad Ciudadana), compite por otro período en Ensenada con la boleta del Frente de Todos y tendrá como principal rival a Gustavo "Cubito" Asnaghi.



No se esperan sorpresas en Almirante Brown y Esteban Echeverría, donde buscan un nuevo mandato Mariano Cascallares y Fernando Gray, respectivamente: Juntos por el Cambio les opone a Carlos Regazzoni, en el primer caso, y a Evert Van Tooren, en el segundo.



En Ezeiza, el Alejandro Granados, que gobernó el distrito entre 1995 y 2013 y desde 2015 a la actualidad, se postulará nuevamente para el cargo pero tendrá que vencer en las PASO de este domingo a Alejandro López, mientras que del otro lado, el oficialismo provincial propone a Rubén Barabani.



El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, va por un nuevo mandato con el Frente de Todos y tendrá enfrente al precandidato de Juntos por el Cambio, Lucas Delfino, actual subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación.



El intendente de San Miguel, Franco La Porta, tendrá que ganarle las primarias del Frente de Todos a Fernando Rey para imponer su candidatura a la reelección, en tanto que Juntos por el Cambio propone a Jaime Méndez.