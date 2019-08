10/08/2019 - 22:19 | Policiales / Ya son tres los apresados por abusar de una menor de 14 años durante una fiesta en José C. Paz Herramientas: Compartir: Dos jóvenes acusados de abusar de una menor de 14 años durante una fiesta en José C. Paz fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos fue apresado en la ciudad mencionada y el otro en el partido de Pinamar. Ya son tres los aprehendidos por el caso. Las detenciones fueron realizadas en forma conjunta por el personal de la Jefatura Departamental Pilar y la Sub DDI José C. Paz a raíz de una intensa investigación abocada a dar con los acusados de abusar sexualmente de una menor de 14 años que había asistido a una fiesta en esa localidad.



Uno de ellos, de 17 años, fue detenido en la ciudad donde ocurrió el hecho, en la calle 197 y Sarmiento quien quedó a disposición de la Fiscalía de Joven del San Martín por orden del Dr. Becerra, fiscal de la causa.



En tanto, los investigadores pudieron determinar que el otro acusado, de 16 años, se refugiaba en la casa de un amigo en el partido de Pinamar, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Costura y Bv. Anspach.



Por lo cual, el personal policial se trasladó hasta allí con la madre del joven, donde se logró finalmente su detención y luego fue trasladado a la Comisaría José C. Paz 2da.



Cabe mencionar que ya son tres los detenidos, ya que en el día de ayer se detuvo en la localidad de Escalada, partido de Tres de Febrero, a otro sujeto de 18 años como uno de los principales sospechosos de ser el autor del hecho.



Interviene en la causa, caratulada como Abuso Sexual con Acceso Carnal Agrabado por Pluralidad de los Sujetos, la UFI N° 14, a cargo del Dr. Becerra, y el Juzgado de Garantías N° 2, ambos del Departamento Judicial de San Martín.