“DDM” ganó la tercera edición del concurso de música San Isidro Te Escucha

El grupo de grunge y rock alternativo grabará un disco, un videoclip y se presentará en el Festival de Primavera de San Isidro junto a reconocidas bandas nacionales tras consagrarse anoche ante una Casa de la Juventud colmada.

Con mucho rock y ante una Casa de la Juventud colmada de personas, anoche la banda “DDM” se consagró ganadora de la tercera edición del concurso de música San Isidro Te Escucha.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, estuvo presente en la gran final y afirmó: “Fue una final muy ajustada y de excelente nivel para un concurso que cumple con su postulado de apoyar desde lo institucional el desarrollo de la banda ganadora. Les deseamos a DDM una linda carrera y ratifico la continuidad de este proyecto cultural que llegó para quedarse”.



A su lado, la subsecretaria de Cultura, Eleonora Jaureguiberry, agregó: “Tuvimos bandas de gran nivel, un jurado de lujo, quisquilloso, y una competencia exigente, pero con mucha alegría y camaradería. El secreto está en el buen trato y en el profesionalismo con el que se trata a los grupos. Como en todos nuestros concursos, aquí también premiamos la producción. San Isidro no sólo los escucha, también los acompaña”.



El certamen, de inscripción gratuita para bandas y solistas sin límite de edad y con al menos uno de sus miembros con residencia en San Isidro, otorgará a los ganadores, entre otros premios, grabar de un modo profesional su primer CD y video clip, y la posibilidad de tocar en el Festival de Primavera de San Isidro junto a reconocidas bandas nacionales.



Durante seis encuentros, el certamen, que recibió más de 80 inscripciones, tuvo en escena a los 30 preseleccionados, divididos en grupos de cinco y con vibrantes shows en vivo de 20 minutos para cada uno en la Casa de la Juventud, como la final de anoche, donde los finalistas se lucieron con equipos de sonido, operadores y un back-line aportados por la organización.



“Estamos muy felices. Somos un grupo de amigos y hace rato que tenemos muchas ganas de vivir de esto. Es un empujón para concretar un disco, una producción, y una excusa más para seguir juntándonos a tocar y divertirnos. Sentí que nos jugaba un poco en contra ser los primeros en tocar, pero no, hicimos un show muy sólido”, comentó la voz y guitarra de DDM, Arturo Federico, que se completa con Ako Capralora (bajo), Juan Ignacio Otero (guitarra) y Miguel Torchio (batería).



“Hace más de 35 años que como periodista escucho bandas y haber escuchado a cinco bandas nuevas de tan buen nivel no me pasa a menudo. Ganó una, pero las otras no pierden. Voy a extrañar este ritual y que esto que hace San Isidro se replique en otros municipios, porque es la única manera en la que el rock vuelva a tener futuro y a ser tan brillante como alguna vez lo fue. Hoy, acá, pusimos un primer ladrillo”, sostuvo el periodista de rock Sergio Marchi, integrante del jurado junto al destacado productor Alejandro Taranto y Wallas, cantante y líder del grupo Massacre