09/08/2019 - 16:21 | Policiales / Investigan la violación de una adolescente de 14 años en José C. Paz

La justicia de San Martín investiga la violación grupal de una adolescente de 14 años en la localidad bonaerense de José C. Paz y por el hecho un joven de 18 fue detenido hoy, mientras buscan a otros dos sospechosos que habrían drogado a la menor para abusar sexualmente de ella.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió el pasado sábado a la noche en una vivienda de esa localidad y la familia de la chica hizo la denuncia el lunes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de José C. Paz.



La madre denunció que su hija de 14 años fue a una fiesta convocada a través de la red social Facebook junto a dos amigas.



Según consta en la denuncia, en un momento de la noche la adolescente fue llevada por un joven hacia el fondo de la vivienda en la que se desarrollaba el evento.



Allí junto a otras dos personas, la obligaron a mantener relaciones sexuales.



La joven, según dijo su madre, no pudo identificar a los abusadores ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de alguna droga.



Este viernes, uno de los sospechados de violar en grupo a la adolescente fue detenido en una casa de Villa Escalada de San Martín, mientras la justicia continuaba buscando a los otros dos sospechosos de participar en el aberrante hecho.



La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 a cargo del fiscal Mario Marini, quien caratuló la causa como abuso sexual agravado.



Tras la denuncia, a la menor le realizaron el kit de profilaxis en un hospital de la zona.



En diálogo con el canal de noticias TN, el padre de la menor, Leonel Aquino, contó que los sospechosos tienen 16, 18 y 19 años, y que le dieron a su hija una bebida con pastillas, por lo que perdió su voluntad, y así abusaron sexualmente de ella.



En tanto, Cinthia, la madre de la adolescente, dijo también en declaraciones televisivas, que fueron las amigas de su hija quienes la socorrieron al verla en el baño del lugar "toda adormecida".