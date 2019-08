En el cierre, Alberto Fernández apostó a los cordobeses: “necesitamos que sean también el motor del cambio”

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó hoy su cierre de campaña rumbo a las PASO con un acto en la provincia de Córdoba, donde volvió a buscar el voto local y dijo que el distrito “es parte de la Argentina con la que uno sueña”.



“Necesitamos que Córdoba sea también el motor del cambio”, remarcó el ex jefe de Gabinete sobre el final de su discurso en el Estadio Orfeo de la capital provincial.



Fernández regresó a la provincia mediterránea para intentar achicar la distancia con el oficialismo en los últimos días antes de las primarias y se mostró confiado en que “en breve” Córdoba también se sumará al compromiso que este miércoles firmó en Rosario con una docena de provincias.



“Le he dedicado todo el tiempo que los cordobeses merecen para que tratemos de entendernos con Córdoba y llevarnos mejor”, señaló Fernández, al referirse al primer tramo de la campaña nacional previa a la PASO del próximo domingo.



En su última aparición antes de las veda, subrayó que “Córdoba es parte de una Argentina con la que uno sueña”.



“Ayer faltaba Córdoba, pero estoy seguro que Córdoba en breve va a estar firmando ese compromiso para que también Córdoba se integre al proyecto de país que todos queremos”, enfatizó Fernández, junto a los precandidatos a diputados nacionales locales.



Mientras su compañera de fórmula Cristina Kirchner estuvo con Axel Kicillof en la clausura de la campaña bonaerense, el postulante presidencial viajó con el primer precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa, y al legislador nacional Felipe Solá al distrito gobernado por el peronista Juan Schiaretti, que en esta elección presentó una boleta corta y dio libertad de acción para que sus votantes elijan un candidato nacional.



“Todos saben de mi condición porteña, pero debo ser el más federal de los porteños, y por eso no vivo en paz si el centro vive bien y no es justo y equilibrado para todos”, expresó.



En un mensaje directo a los cordobeses, Fernández les pidió ir a votar el domingo y antes pensar “cómo estaban cuatro años atrás y cómo están en el presente”.



“Tienen que pensar cómo se ha caído el comercio en Córdoba, el consumo, cómo destruyeron la industria láctea, que Zanella cerró, que los cordobeses padecen esta realidad como cualquier otro argentino”, destacó.



Y completó: “Necesitamos que Córdoba sea también el motor del cambio. Nos quedan dos días, en esos días días vayamos a convencer al resto de Córdoba. Vamos a darle a los cordobeses el lugar que se merecen. El domingo les pido que me acompañen a empezar a construir la Argentina que todos nos merecemos”.



En otro pasaje de su discurso, Fernández apuntó directamente contra el presidente Mauricio Macri porque “le preguntan como va a combatir la inflación y dice que va a hacer lo mismo”.



“Si le cuesta estudiar, aprenda Presidente, aprenda de esa experiencia”, enfatizó el postulante del Frente de Todos, y agregó: “Lo único que han sabido producir fue pobreza”.



“Dicen 'vamos a hacer lo mismo, pero más rápido'. Esa frase es una invitación para tomar carrera y saltar al precipicio. A mí me desespera”, recalcó el ex funcionario. (NA)