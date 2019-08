Macri y Vidal cerraron la campaña en Vicente López

El presidente Mauricio Macri cerró esta noche su campaña de cara a las PASO con un acto en Vicente Lopéz, en el que pidió respaldo a los bonaerenses y también para la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien definió como “lo mejor que le pasó a la provincia en muchos años”.



El presidente Mauricio Macri cerró hoy su campaña de cara a las PASO con un acto en Vicente Lopéz, en el que pidió respaldo a los bonaerenses y también para la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien definió como "lo mejor que le pasó a la provincia en muchos años".



"Bonaerenses, no se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal", enfatizó el Presidente, mientras la gobernadora, visiblemente emocionada, lo observaba desde la primera fila en el encuentro realizado en el Centro Asturiano de ese municipio del norte del Gran Buenos Aires.



Se trató del último acto de Juntos por el Cambio antes de que comience a regir la veda electoral este viernes y de la votación del domingo, en el que se dio cita toda la plana mayor de dirigentes de los gobiernos nacional, provincial y porteño, además de los candidatos de las tres jurisdicciones, que el oficialismo pondrá en juego este año.



"Queremos seguir transformando la Argentina porque sabemos que falta, pero lo que hemos logrado nos tiene que recuperar el autoestima para seguir con la segunda etapa. Los cambios de raíz cuestan, llevan tiempo, hay que remar y en el medio vienen las angustias y las dudas", planteó Macri.



Gran parte de su discurso, el Presidente lo dedicó a elogiar a Vidal y pedir el apoyo de los bonaerenses a la reelección de la gobernadora, consciente de que el oficialismo debe tener una buena performance en la provincia para retener tanto la Nación como el mayor distrito del país.



"Quiero decirle a los bonaerenses que jamás duden del nivel de entrega y de amor que tiene esta mujer por la provincia y por cada uno de los bonaerenses. Ella va a estar ahí porque tiene coraje, capacidad, tenacidad, y todo eso lo combina con una sensibilidad unica. Hace sentir que cada problema de cada bonaerese es su problema. Eso la hace única", remarcó Macri al referirse a Vidal.



Además la calificó como "una leona que va a dar todas las batallas que haya que dar" y agregó: "No saben el cariño y respeto que le tengo a esta mujer".



"Ustedes bonaerenses, quizás fueron los más valientes del 2015, dejando atrás tantos años de desidia, con lo mejor que le pasó a esta provincia, que es María Eugenia Vidal", destacó el jefe de Estado.



Por otro lado, reiteró que en las elecciones de este año se va a "definir el futuro de nuestro país para siempre" y planteó: "Se definen muchas cosas, si seguimos dando pelea contra las mafias y la corrupción, por eso apoyen este domingo, ese voto dice no volvemos al pasado".



Previamente, Vidal pidió a los bonaerenses que "vayan a votar" y enfatizó: "No solo porque es un derecho, sino porque es una enorme oportunidad de decidir con tu voz. Ahora no podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más, si no los bajamos después de tantos años de mentira, no los podemos bajar ahora".



"Yo no estoy acá por los cargos, no vine a hacerme rica, vine a dar las peleas que nadie se animó a dar, para que vivamos mejor", enfatizó la gobernadora.



Y completó: "La prioridad sos vos, son tus hijos, son tu familia, la prioridad para mí no es una cara sin nombre, para mí tiene rostro, nombre y apellido. Y sé donde viven, los conocí caminando los 135 municipios de la provincia".



"Les quiero decir a los bonaerenses que mi corazón está en los 17 millones de personas que viven en esta provincia, por eso les tengo que pedir que me sigan sosteniendo la mano, como lo hicieron estos tres años y medio", finalizó Vidal.



Del acto también participaron el intendente local, Jorge Macri; el primer precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, y el vicegobernador y precandidato a renovar su mandato, Daniel Salvador.



Además, estuvieron la Vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el de Hacienda, Nicolás Dujovne; el canciller Jorge Faurie, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros dirigentes.



También estuvieron el precandidato a Vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el postulante a senador por la Ciudad, Martín Lousteau y la primera dama, Juliana Awada.