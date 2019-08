08/08/2019 - 20:27 | Deportes / Pareto perdió en semis y eligió no pelear por el Bronce por temor a una lesión grave Herramientas: Compartir: Paula Pareto, campeona olímpica, cayó hoy en semifinales de la prueba de judo en la categoría -48 kilos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no pudo pelear por la medalla de bronce, para evitar el agravamiento de una lesión en el hombro.

Pareto, que se subió a lo más alto del podio en los Olímpicos de Río 2016, superó a la brasileña Larissa Farías en su debut en la competencia y luego perdió ante la cubana Vanessa Godínez, quien se impuso por Golden Score por tres penalizaciones de la argentina.



La judoca bonaerense debía enfrentar entonces el encuentro por la medalla de bronce frente a la mexicana Edna Carrillo, pero minutos antes del combate se dio de baja.



La situación que motivó esa decisión fue un fuerte dolor en las extremidades y la "Peque" no quiso arriesgar a un agravamiento, pensando en la cercanía de su participación en el Mundial del deporte en Tokio, el último torneo puntuable para los Juegos Olímpicos 2020.



"Es una lesión que tengo de hace rato, en los últimostorneos me venía molestando. Se me adormecen los brazos por una lesión cervical que tengo hace tiempo, sumado al estrés", explicó Pareto, en declaraciones a TyC Sports.



"No me sentía bien, intenté ponerme el pantalón pero me volví a marear, y con un dolor en el alma terrible decidí no luchar. Mi psicólogo y mi cuerpo técnico me ayudaron a tomar la decisión. No me convence del todo, pero tenía que pensar en mí", agregó.



Pareto había subido al podio de la categoría en las tres ediciones anteriores de los Juegos Panamericanos, con bronce en Rio de Janeiro-2007, oro en Guadalajara-2011 y plata en Toronto-2015.