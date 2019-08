08/08/2019 - 18:36 | Zonales / Vicente López Arte y deporte, unidos en Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Jorge Macri recorrió el Campo N°1 (Dorrego 2443, Olivos) y visitó un mural que se llevó a cabo en homenaje al ex deportista y emblema de Los Pumas Hugo Porta.

“Sin dudas, el deporte es un valor muy importante que fomentamos todos los días”, indicó el jefe comunal, y agregó: “En Vicente López tenemos el orgullo de contar con deportistas que son un ejemplo para todos nosotros y marcaron un antes y un después en nuestro país”.



Por su parte, Hugo Porta, uno de los mejores jugadores de rugby de la historia, que supo ser capitán de los Pumas y al día de hoy vive en La Lucila, expresó: “Yo encontré en Vicente López la libertad, la seguridad y la paz que me permitió desarrollarme como persona y como deportista”.



El mural fue realizado por Sebastián Martino, el artista que también realizó el retrato de Delfina Merino. Indicó que la idea no es solo hacer un retrato de la persona, sino que también poder transmitir emoción a través del trabajo hecho.



“Queremos felicitarlo por su enorme trayectoria y agradecerle por todas las alegrías que nos trajo a lo largo de los años”, concluyó el intendente.

