08/08/2019 - 18:16 | Política / Domínguez: “Trabajamos para poner de pie nuevamente a Pilar” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo aseguró la precandidata a concejala del Frente de Todos en el marco de un almuerzo junto al aspirante a intendente en el distrito, Federico Achával; y el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii.

La precandidata a concejala del Frente de Todos en Pilar, Valeria Domínguez, participó de un almuerzo en la localidad de Presidente Derqui; junto al aspirante a intendente en el distrito, Federico Achával; y el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii. En el marco del encuentro, declaró: “Cada vez somos más los que creemos que el gobierno de (Nicolás) Ducoté debe terminar. Estamos trabajando en equipo para volver a poner de pie a nuestro partido”.



De la misma manera, Domínguez remarcó con entusiasmo: “Es emocionante ver la cantidad de políticos de renombre que se han sumado a esta unidad. No tenemos ninguna duda que este es el camino correcto, el de aquellos que queremos dejar atrás los años de una desastrosa gestión municipal. Con Federico a la cabeza estamos convencidos de que volveremos a poner en funcionamiento las medidas de desarrollo en Pilar”.



Como parte de sus declaraciones, la precandidata a concejala del Frente de Todos en Pilar, realizó un análisis de los aspectos más negativos en el distrito norteño de la provincia de Buenos Aires. “Estos años hemos derrochado dinero en políticas destinadas sólo a un determinado sector de la población. Se le ha faltado el respeto a muchos ciudadanos que día a día dejan todo para construir un mejor lugar. Por eso, estamos acá para decirle a Ducoté que no lo vamos a tolerar más, que los manejos siniestros se terminaron”.



En relación a las políticas que planea implementar en caso de asumir el rol de concejala, Domínguez declaró: “Necesitamos empezar por las cuestiones básicas que hemos perdido en estos años. Tenemos que ser conscientes que antes contábamos con recursos que lamentablemente ya no están. Por lo cual mi trabajo será primero pensar en el otro, con medidas que prioricen el trabajo, la salud y el bienestar de los pilarenses”.



Finalmente, la flamante precandidata a concejala del Frente de Todos en Pilar, se hizo un lugar para cuestionar la gestión provincial y nacional del oficialismo. “Hay que ser claros en nuestro discurso. Sabemos que en nuestro distrito no se han hecho bien las cosas, pero esto también es consecuencia de una política más general. Tanto (Mauricio) Macri como (María Eugenia) Vidal no han trabajado en pos de los argentinos. Entonces es necesario decir basta y acabar con estas gestiones perversas”, concluyó.



Entre las presencias más destacadas del almuerzo realizado en la localidad de Presidente Derqui, participó el concejal del PJ en Pilar, José Molina. Además, formaron parte de la actividad, los siguientes protagonistas: el precandidato a diputado provincial, José Pérez; y el precandidato a concejal del Frente de Todos en el distrito, Iván Giordiano. Volver