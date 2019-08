Julio Zamora: “Nuestra mirada está puesta en construir un futuro para todos”

Vecino de Benavídez, asumió como intendente electo en 2015, con el 44% de los votos. Desde entonces ha llevado adelante una gestión orientada al fortalecimiento de la salud, al desarrollo urbano, a la educación, al fomento de la cultura y a la recuperación de los espacios públicos para todos los habitantes del distrito.



Hoy es nuevamente precandidato a intendente en la lista del Frente de Todos, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En esta entrevista, Zamora habla de la unidad de la oposición, hace un repaso de su tarea al frente del gobierno comunal y detalla sus objetivos para los próximos años, con la construcción de nuevos polideportivos, jardines maternales y un hospital de alta complejidad, entre otras inversiones municipales.



¿Qué expectativas tiene frente a los próximos comicios?

Estamos entusiasmados con lo que viene para Tigre. Sentimos el apoyo de la comunidad en cada una de nuestras recorridas por los barrios y eso se debe a que sabemos escuchar cuáles son las demandas de nuestros vecinos. Pese al contexto de crisis que vive el país han podido ver reflejado el desarrollo de todo el distrito, a partir de un Estado local presente en cada una de las localidades.



¿Cuál es el balance de la gestión?

Es muy positivo, ya que cumplimos con los planes previstos y logramos transformar en obras los sueños de los vecinos. Son muchas las cosas que pudimos llevar adelante para revalorizar nuestra ciudad, y lo hicimos íntegramente con fondos municipales. Es el caso de los nuevos hospitales municipales Floreal Ferrara, en Don Torcuato, y Eduardo Juan Mocoroa, en Benavídez, que fueron los proyectos más importantes de los últimos 10 años en Tigre y eran obras muy pedidas por nuestros vecinos. Es un escalón superior a lo que ya vienen brindando los centros de salud y que permitirá, además, descongestionar la demanda que tiene hoy el hospital provincial de General Pacheco, con el que no tenemos una interacción adecuada y eso es algo que no puede ocurrir entre los Estados provincial y municipal.



En el ámbito cultural, podemos destacar la creación del Teatro Municipal Pepe Soriano, que está llamado a convertirse en un exponente de la cultura de la región y que, sin dudas, va a perdurar en el tiempo. Es una obra que alimentará el alma de los vecinos, un espacio con toda la calidad y el confort que merecen los tigrenses para disfrutar de los artistas locales y nacionales.



También llevamos adelante la remodelación de más de 40 plazas en todo el distrito, una política que apunta a la democratización de los espacios públicos. Para ello nos propusimos brindar una mayor oferta de recreación para la familia, a toda hora, con juegos de calidad, iluminación, parquización y tótems de seguridad inteligente conectados con el Centro de Operaciones Tigre (COT).



No podemos dejar de mencionar la inauguración del polideportivo N° 18 en el barrio La Mascota, de Benavídez, una clara demostración de nuestra preocupación por el deporte y el entretenimiento de los chicos, porque es una forma de integrarlos a la comunidad. Queremos sacar a los chicos de las calles y que estén en los polideportivos y en las plazas.



En materia de infraestructura educativa, hoy podemos brindar protección a los derechos de niños y niñas y que puedan incursionar tempranamente en la enseñanza, en el vínculo con otros chicos y en la estimulación lúdica, gracias a la creación del primer jardín municipal en Don Torcuato.



Otras inversiones locales que podemos destacar son los diferentes pasos a nivel construidos en puntos estratégicos de las localidades, símbolo del progreso que queremos para nuestra ciudad. Y también apostamos al desarrollo de la comunidad con ideas innovadoras en seguridad, en políticas ambientales como el programa Reciclá y en la prestación de los servicios municipales.



¿Qué asignaturas quedan pendientes?

Principalmente, seguimos esperando que se realicen las obras de cloacas y agua corriente, que es la principal demanda que hemos recogido de nuestros vecinos. A pesar de los acuerdos que firmamos oportunamente con el Gobierno nacional, responsable de esas obras, la realidad dice que no se cumplieron en ninguna localidad, salvo un pequeño tramo de Ricardo Rojas. Duele ver a nuestra gente sin el servicio.



Hay otras tareas, en cambio, que pudimos solventar nosotros frente a la desidia y los compromisos incumplidos por las autoridades provinciales. Tal es el caso de la infraestructura educativa, donde hicimos una importante inversión para la construcción y refacción de escuelas, la compra de mobiliario, y la inclusión de nuevas estufas y, en algunos casos, la revisión de calderas, cocinas y hornos, además de labores de pintura y electricidad.



El cierre de las listas fue muy difícil para usted, ¿cómo se pudo concretar tu postulación?

Primó la cordura, el diálogo. Se pudieron dejar de lado egoísmos e intereses personales para alcanzar un acuerdo sobre mi candidatura, que era lo que esperaba el vecino de Tigre. Se trata no sólo de una historia personal, sino de un trabajo en equipo, que estamos desarrollando desde hace tiempo para mejorar la calidad de los vecinos. La unidad que planteamos desde fines de 2017 fue una unidad sin exclusiones, que abarcara todos los sectores políticos. Si en algún momento tuvimos diferencias, logramos dejarlas de lado para hacerle frente al gobierno de Cambiemos.



¿Cómo se siente formar parte del Frente de Todos?

Me llena de alegría que dirigentes de todos los sectores puedan estar confluyendo en este sueño de llevar a la unidad a todo el peronismo, pero también de otros sectores provenientes del vecinalismo, el socialismo, radicales y representantes de organizaciones sociales que eligieron confluir en un espacio común. En el lanzamiento de nuestra campaña quedó demostrado que a pesar de ser un espacio diverso todos tiramos para el mismo lado.



¿Cuáles son sus propuestas para los próximos años?

Continuamente mi equipo y yo mantenemos un diálogo directo con los vecinos y eso nos fortalece a la hora de tomar las próximas decisiones. Queremos y elegimos seguir mirando un futuro para todos; por ejemplo, con la construcción del hospital municipal de alta complejidad, algo muy esperado por nuestros vecinos y que ansiamos poner en marcha.



Asimismo, para la recreación de toda la familia, planeamos realizar un polideportivo por año hasta llegar a tener uno cada 20.000 habitantes. Y cumplir con la renovación del 100% de las plazas del distrito con nuevos juegos, parquización e iluminación.



También tenemos previsto el desarrollo de cuatro jardines maternales, la construcción de un hospital veterinario, realizar el asfalto de la totalidad de las calles, y llevar el gas natural y la iluminación LED a todos los frentes. Nos proponemos lograr que el día a día de los vecinos sea mejor.



Vamos a continuar con el modelo de mejora del medioambiente y, para ello, vamos a reforestar con árboles autóctonos; plantamos unos 1.300 árboles en los últimos dos años. Además impulsamos el programa de entubado para la eliminación de zanjas a cielo abierto y un plan de construcción de veredas.



¿La prevención en seguridad va a continuar siendo un eje importante?

Por supuesto. El modelo de seguridad de Tigre es una referencia tanto a nivel nacional como regional. Vamos a llegar a tener 3.000 cámaras instaladas y a incorporar nuevos móviles que complementen esta compleja tarea de garantizar el derecho a vivir en una ciudad segura.



¿Cuál es tu sueño para Tigre?

Mi sueño es que Tigre sea una ciudad sin barreras sociales, con igualdad de oportunidades. Y vamos a seguir trabajando para alcanzar ese Tigre que todos soñamos.