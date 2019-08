07/08/2019 - 11:29 | Política / Tigre Vecinalistas de Tigre manifestaron su apoyo a Julio Zamora Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante un encuentro, vecinos de Tigre y ex funcionarios municipales durante la gestión del intendente Ricardo Ubieto, celebraron la precandidatura del actual jefe comunal.

Previo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que tendrán lugar el próximo domingo 11 de agosto, el vecinalismo de Tigre manifestó su apoyo a la precandidatura de Julio Zamora por la reelección a intendente.



“Muchos hombres y mujeres que estuvieron al lado de Ubieto nos nutrieron con sus ideas y su experiencia; nos han acompañado en ese proceso a medida que aprendíamos a gobernar. Por eso les agradecemos por con nosotros y permitirnos que sigamos haciendo cosas por la comunidad”, expresó Zamora, a la vez que agregó: “Creemos firmemente en los vecinos, ellos fueron protagonistas y se preocuparon por lo que pasaba en su comunidad. Eso habla de que Tigre tiene principios y no se doblega. Pienso estar a la altura de las circunstancias y poder representarlos pensando exclusivamente en ellos, a quienes les debo la posibilidad de gobernar”.



Entre los presentes se encontraban funcionarios actuales y referentes de la gestión del ex intendente Ricardo Ubieto, entre ellos, Azucena García, funcionaria durante más de veinte años; Ruben Agnez, ex concejal de Acción Comunal e intendente interino de Tigre y los ex concejales vecinalistas Ernesto Girola, Beatriz Brandoni, Luis Gasparetto y la Martha Lima.



Durante el encuentro, los participantes dialogaron con el precandidato y expresaron sus inquietudes con respecto a los proyectos para los próximos cuatro años. Al respecto, Ernesto señaló: “Me pareció una buena oportunidad para demostrar nuestro acompañamiento al intendente, que ha demostrado tener un espíritu vecinalista. Creo que va a hacer una excelente elección”.



Por su parte, Adriana, vecina de Don Torcuato, opinó: “Estamos muy contentos con Zamora, trabajó muchísimo y se merece la oportunidad de seguir gobernando Tigre. Tengo mucha esperanza con los resultados”.



Acompañaron el encuentro: los precandidatos a concejales por el Frente de Todos, Rodrigo Molinos y Celia Geromel; los concejales Daniel Gambino y Daniel Macri; los dirigentes Fernando Lauría, Alejandra Fontao, Denis Rafar, Roberto Ulpiano, Oscar Scotto, Claudio Lusa y Juan Carlos Vilaqui.



