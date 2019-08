06/08/2019 - 20:00 | Política / Vidal con jóvenes en Escobar: “el domingo seamos millones de nuevo, sorprendiendo a todos lo que creen que no se puede” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora de Buenos Aires y postulante a la reelección, María Eugenia Vidal, encabezó hoy un acto en la localidad de Escobar, donde apeló al voto de los jóvenes y pidió volver a ser “millones” en las urnas y votar por el “futuro”. “El domingo seamos millones de nuevo, sorprendiendo a todos lo que creen que no se puede”, enfatizó Vidal en un encuentro en el Club Sportivo, junto al postulante de Juntos para el Cambio local, Leandro Costa.



A cinco días de las primarias, la gobernadora provincial expresó: “Necesitamos que se rebelen, que hagan oír su voz, Mauricio (Macri) y yo, que los hemos ido conociendo en tantas recorridas, confiamos en ustedes”.



“Pero ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. No dejen que el silencio se quede en ustedes ante la injusticia y mucho menos ante la resignación. Que nadie les diga que no pueden, que no van a poder hacer lo que se proponen. Seguramente va a llevar esfuerzo, pero se puede. ¿Saben cuántos me dijeron a mí que no se podía? Y acá estoy”, remarcó Vidal.



Para la mandataria bonaerense, los jóvenes “son el presente” y “la mejor manera” del gobierno de apostar por ellos “es ayudarlos a darles las herramientas para elegir lo que quieren ser”.



“Nuestra tarea es ayudarlos a descubrir ese talento. Me pone muy orgullosa decir que en estos tres años y medio desarrollamos la oferta educativa para que más de 500 mil jóvenes que habían dejado, vuelvan a estudiar. Pero lo que más orgullosa me pone, después de 40 años, es poder decir que el boleto estudiantil en la provincia es una realidad. Hoy hay boleto estudiantil en todo el conurbano, 40 años esperamos y hoy está vigente”, recalcó Vidal.



La gobernadora fue recibida en el escenario 360 al ritmo de su cumbia de campaña, basada en el tema de Damas Gratis “Me vas a extrañar”.



Acompañada desde la primera fila por el primer precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell, Vidal reiteró que “el domingo se van a definir mucho más que los próximos cuatro años”.



“Se van a definir los próximos 10 o 20 años, cuando ustedes van a ser los protagonistas. Por eso es más importante que nunca que este domingo vayan a votar y hagan oír su voz, que digan con su voto en la urna 'Mi futuro no es el pasado, mi futuro no se negocia, yo estoy acá y acá me planto, este es mi lugar y nadie lo va a venir a ocupar'”, agregó la gobernadora.

