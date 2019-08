Laborde presentó una carta destinada a todos los vecinos de Tigre

El precandidato a intendente por Consenso Federal en Tigre publicó en sus redes sociales un detallado escrito de cara a las próximas elecciones PASO del próximo fin de semana.



El precandidato a intendente por Consenso Federal en Tigre, Juan Manuel Laborde Rodríguez, presentó una emotiva carta destinada a todos los vecinos del distrito, de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El escrito fue publicado oficialmente en las diferentes redes sociales del político y detalla su decisión de introducirse de lleno en la política para competir en los presentes comicios.



El documento difundido por el flamante aspirante a jefe comunal comienza de la siguiente manera: “Soy Juan Manuel Laborde Rodríguez, precandidato a intendente de Tigre por Consenso Federal en las próximas elecciones, pero fundamentalmente vecino del distrito”. Y posteriormente, continúa: “Gracias al apoyo de mi familia, durante los últimos meses hice pública una de las decisiones más importantes de mi vida”.



Más adelante, la publicación de Laborde Rodríguez explica: “Ante la posibilidad de participar de los comicios electorales del 2019 -con más que perder que de ganar- finalmente aposté por hacerlo”. Del mismo modo, hace referencia al apoyo que recibió a nivel nacional: “Bajo los lineamientos políticos del exministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna; y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, me convencí de que podemos lograr grandes cambios positivos en nuestra sociedad”.



En su discurso, el precandidato a intendente de uno de los distritos más importantes de zona norte, pone de manifiesto nuevamente las ganas de trabajar por el partido y agradece el apoyo recibido en las diferentes localidades. “Puntualmente en Tigre he barajado una gran cantidad de propuestas, las cuales pude compartir en el transcurso de estos días con los vecinos, quienes amablemente me recibieron en sus casas”, sostiene.



Finalmente, Laborde Rodríguez envía un fuerte mensaje a los ciudadanos de Tigre y la importante decisión que deberán tomar el domingo entrante en las urnas. “Por todo ello, les pido que el próximo fin de semana puedan darme una oportunidad para continuar trabajando en favor de nosotros, los que realmente queremos este distrito. La transformación solamente será posible si trabajamos en equipo, sin individualismos, y sobre todas las cosas, con mucho compromiso”, concluyó.