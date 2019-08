Cernadas encabezó en Tigre una jornada sobre políticas de apoyo al desarrollo económico y la creación de empleo

De la reunión participaron dirigentes de la producción y el trabajo y funcionarios del gobierno provincial para avanzar en propuestas que mejoren el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo. Se trata de una política de cooperacion entre el Estado y los sectores de la producción, el comercio y el trabajo.



En la jornada del martes el encuentro contó con las presencias de Segundo Cernadas, pre candidato a Intendente por Juntos por el Cambio en Tigre, Alex Campbell, Subsecretario de asuntos municipales de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet, Presidente del Banco Provincia, Magdalena Aguerre, Presidenta del Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires y Susana Lazzari, Diputada Provincial.



En diálogo con los comerciantes y escuchando sus diferentes opiniones, Segundo Cernadas, pre candidato a Intendente por Juntos Por El Cambio en Tigre, dijo que: “En Argentina tenemos la mala costumbre de no valorar a las pequeñas cosas, a los emprendimientos o a las pymes. El argentino tiene que empezar a valorar los productos y los emprendimientos propios. Debemos trabajar mejor para poder cuidar el futuro de todos y especialmente de aquellos a los que brindan oportunidades laborales”.



Por otro lado también afirmo que “el municipio no está ayudando al mantenimiento de las pymes acá en Tigre y eso no puede pasar. Se deben entre otras cosas, Bajar el impuesto de seguridad e higiene que nosotros venimos reclamando hace años y todavía seguimos sin una respuesta. Eso no puede pasar”.



En relación a la nueva ley de riesgos de trabajo el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, manifestó que “La nueva ley de riesgos de trabajo, generó muchísimos menos juicios laborales y bajaron las tasas de riesgos de trabajo. En términos laborales es un aspecto importante”.



Juan Curuchet a su vez dijo que “Nosotros queremos hablar de sistemas fáciles y modernos de contratación y eso es lo que estamos tratando de lograr. Queremos que el comerciante o emprendedor este lo más cómodo posible. Desde el propio banco por ejemplo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el futuro laboral en Argentina nos encuentre más sólidos y en mejores condiciones. De ninguna manera existe mirar ni volver al pasado.”



Por último y en relación al Programa EMPALME, del ministerio de trabajo de la Nación, Alex Campbell, hizo referencia a los beneficios del mismo, diciendo que “El programa tiene como objetivo promover la inserción laboral en empleos de calidad en el sector privado mediante la asignación de una ayuda económica mensual que aporta el Estado. El 80% de las pymes con las que trabaja el programa son emprendedores y monotributistas”.