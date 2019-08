Posse y Faurie visitaron la Expo Emprendedores de San Isidro

El intendente local y el ministro de Relaciones de Exteriores y Culto de la Nación recorrieron los stands y dialogaron con los emprendedores, que comercializaron sus productos sin intermediarios en la Plaza Castiglia.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Jorge Faurie visitaron la Expo Emprendedores de San Isidro, que se realizó el sábado pasado en la Plaza Castiglia (Don Bosco y Garibaldi).



Todos los meses, con el objetivo de fomentar la actividad económica local, el Municipio de San Isidro brinda un espacio para que los emprendedores locales puedan comercializar sus productos a los consumidores sin intermediarios.



El jefe comunal Posse acompañado por Faurie, recorrió cada uno de los puestos y conversó con los emprendedores y vecinos. “Es una propuesta para incentivar el emprendedurismo. Ayudamos a los vecinos que quieren emprender y crear proyectos. Hoy contamos con la presencia del ministro. Aquí se generan las condiciones necesarias para promover la industria local, y a su vez, se disfruta de una jornada con actividades para toda la familia”, afirmó Posse.



A su lado, Faurie señaló: “El municipio hace un trabajo excelente, me sorprendió la cantidad de productos que se pueden encontrar y la gran calidad de los mismos. Esta gestión municipal se traduce en todo lo que hoy podemos ver: familia, seguridad, trabajo y unión de la comunidad”.



Con elementos ingeniosos, innovadores y útiles, la Expo Emprendedores convocó a cientos de visitantes que pudieron encontrar productos de diversos rubros como herrería, decoración, muebles reciclados, blanquería, plantas suculentas, joyería de plata, piedras autóctonas, artículos de cuero, alfarería, juegos de encastre y mates artesanales, entre otras opciones.



Acerca de la iniciativa, la directora de Producción de San Isidro, Gabriela Chuliaker explicó: “Siempre buscamos renovarnos e incluir a nuevos emprendedores. Hoy tuvimos una expo con unos 24, para poder brindarle un mayor espacio a cada uno. Y en esta oportunidad, integramos a un centro de formación de autistas”.



Además, contó cómo creció notablemente la cantidad de participantes, teniendo en cuenta que la primera edición de esta feria tuvo 8 participantes, y actualmente, en la base de datos local se registran unos 130.



La Comuna no sólo les ofrece a los emprendedores locales la oportunidad de vender sus productos, sino que también brinda un ciclo anual de cursos sobre marketing, actividad comercial y contabilidad



Entre los participantes, en esta edición se destacó el Centro de Formación Municipal Nº 1, que tuvo un stand para que sus alumnos puedan vender sus producciones. “Es la primera vez que formamos parte de esta iniciativa y fue una experiencia muy linda y enriquecedora para todos. Pudimos difundir los trabajos que realizamos en pintura decorativa sobre tela y madera, tejido a mano, artesanías en cerámica fría, nuestros souvenirs, y productos de comestología”, sostuvo Claudia Calcagno, directora del centro.



Durante la tarde, hubo propuestas para toda la familia; desde un espacio para que los niños puedan pintar y dibujar, pasando por un show de títeres, hasta una clase de zumba, para los amantes de la actividad física.



La jornada se cerró a pura música con la banda oriunda de Beccar, “The Buachos Reggae Band”.



La próxima edición de la Expo Emprendedores será el sábado 14 de septiembre en la Plaza 9 de Julio de Martínez (Monseñor Larumbe y Necochea).



Nicolás Barri, de Martínez, participó por primera vez de la Expo. Un emprendedor que ofrece plantas suculentas y captus para embellecer los distintos ambientes de la casa. “Es un sueño, poder estar acá es una gran oportunidad para que me conozcan. Le agradezco al municipio por el apoyo que le brinda a los emprendedores”, expresó.



“Todos los meses vengo porque encuentro en un mismo lugar productos novedosos, además de buenos precios. Los expositores saben que el público que llega está interesado. Es una iniciativa maravillosa”, completó Héctor Fernández, vecino de Beccar.