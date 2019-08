Montone: “En Vicente López, somos la lista de Lavagna”

Para Andrés Montone, referente de Consenso Federal en Vicente López, el espacio que él encabeza simboliza la unidad entre el alfonsinismo y el justicialismo, es el más representativo de los vecinos y el que más posibilidades tiene de alcanzar el triunfo el próximo domingo.

Fruto de la amplitud de sondeos sobre necesidades y demandas vecinales, y producto de conocimiento que los referentes del espacio tienen de las problemáticas del municipio, Andrés Montone, precandidato a intendente de Vicente López por Consenso Federal asegura que “las profundas demandas sociales insatisfechas requieren de un cambio de prioridades en la agenda de gobierno municipal”.



Además de lo antedicho, Montone asegura que su espacio se diferencia por contar con el respaldo Roberto Lavagna, en tanto que mientras la lista de Marta Tello se identifica con el barrrionuevismo, la de Carlos Roberto está vinculada con la del socialismo liderado por Miguel Lifschitz. “Nosotros somos desarrollistas, nuestro pensamiento es el de nuestros padres fundadores: Alfonsin, Frondizi y hoy Lavagna” dice Montone para agregar que “creemos en el estado como facilitador de desarrollo productivo, como creador de condiciones para que el empleo aumente, y como catalizador de mayores niveles de equidad y desarrollo social”.



La coyuntura municipal indica que en tiempos de crisis económica, visible por la cantidad de comercios cerrados, el Gobierno continúa con la política de estrangulamiento impositivo. “El problema de los impuestos toma mayor relevancia, si consideramos que la contraprestación de servicios por parte del Municipio es realmente escasa”, dice Montone y remarca que “se transforman aquellas cosas visibles y tangibles (plazas, vial costero), pero las cuestiones que realmente implican desarrollo social y dignidad para los vecinos permanecen ocluidas” en relación a mejoras pendientes en el sistema de salud, educación y empleo para los jóvenes.



Por diversas causas, entre las que cabe mencionar un Gobierno ausente, líderes que desconocen la realidad de Vicente López, y un notable agotamiento de las cuestiones inherentes a la política, desde el espacio sostienen que se ha perdido el sentido de pertenencia con el Municipio.



En relación al ADN del espacio compuesto por Matías Cerdá, Julieta Daucourt y Fermín Lencina, Montone afirma: “Los integrantes de nuestra lista somos vecinos que, aparte de estar cansados de la grieta y del marketing político, queremos realmente volver a hacer uso de lo público en el Municipio, algo que se ha perdido. Para ello, identificaron la necesidad de atender los siguientes puntos:



- Salud. Con lo recaudado a nivel impositivo, el Hospital Municipal Bernardo Houssay debe tener infraestructura, salarios y servicios del nivel de la mejor de las prepagas. Solo se ha mejorado el aspecto del hospital y la Maternidad Santa Rosa. Los reclamos son parte del día a día. Nos proponemos volver a darle prioridad al vecino en la atención médica.

- Seguridad. El Municipio debe construir un centro de entrenamiento físico y de tiro para los oficiales de policía que nos cuidan. La seguridad no es marketing.

- Educación. Necesitamos más jardines maternales para acompañar a las familias. No se ha construido ninguno en los últimos años.

- Impuestos. En tiempos de crisis y de cierre de comercios, proponemos eliminar la tasa de publicidad y propaganda para comercios y bonificar el 100 % la tasa de higiene y seguridad a pequeños comercios.

- Empleo. Se presenta la paradoja que, por la llegada de empresas, Vicente López es uno de los municipios donde más gente viene a trabajar, pero el trabajo no abunda entre los vecinos. Proponemos trabajar con las empresas, universidades y cámaras de comercio para promover la empleabilidad de los habitantes de Vicente López.

- Tercera edad. Los adultos mayores componen uno de los colectivos olvidados. El desarrollo de centros de atención y esparcimiento, donde también confluyan espacios educativos, es una de nuestras metas en materia de política pública.