05/08/2019 - 20:48 | Información General / Familiares de víctimas de la tragedia de Once repudiaron los dichos de Vidal sobre el accidente

Un grupo de familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once repudió hoy dichos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en los que hizo referencia al accidente. En plena campaña electoral, la funcionaria sostuvo que votar a la oposición sería ir "para atrás" y representa "viajar en un tren sin freno automático y que te pase" un choque como el que ocurrió el 22 de febrero del 2012, en el que murieron 51 personas.



"Había y seguramente sigue habiendo situaciones de corrupción, pero no hay impunidad, de eso estoy segura", agregó la referente oficialista en declaraciones televisivas.



Tras estos dichos, familiares y amigos de personas que murieron en ese accidente se manifestaron a través de un mensaje en su cuenta de Twitter para "repudiar profundamente tales expresiones".



"Tras lo sucedido la gobernadora se comunicó con nosotros para ofrecer sus disculpas. De todas maneras, rechazamos cualquier uso o intento de uso político de un hecho que nos destrozó la vida", agregaron.