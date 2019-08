Recolección de vehículos abandonados en en Pilar

El municipio de Pilar, a través de la secretaria de Seguridad, continúa con el programa de Recuperación de Espacios Públicos mediante la recolección de vehículos abandonados en diversos puntos del partido.

Durante el mes de agosto, el cronograma es el siguiente:



6-7 Derqui

8-9 Manuel Alberti

12-13 Zelaya

14-15-16 La Lonja / Del Viso

19-20 Villa Rosa

21-22-23 Lagomarsino

26-27-28 Villa Astolfi – Manzone

29-30 Fátima – Manzanares



Los autos en infracción son intimados para que el propietario sea quien se ocupe de removerlo del espacio común. En caso de que esto no suceda debido a que el vecino no cuenta con los recursos para hacerse cargo del traslado a un espacio privado, se lo asiste remolcándolo al lugar que se indique.



Cuando se trata de vehículos no reconocidos por su propietario, luego del plazo legal, se traslada al Depósito Municipal para su posterior compactación.



Cabe destacar que este programa de recuperación de espacios públicos tiene como objetivo la reducción de micro basurales, focos de vandalismo, incendios y de generación de enfermedades como ser cólera, dengue y zika y chicungunya, como así la proliferación de roedores.



Para realizar un reclamo puede llamar al 147, o al 0230 – 4276910 INT. 8477