Gustavo Posse: “esperamos que los indecisos se decidan por este cambio”

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó esta mañana, en declaraciones radiales, que espera que “los indecisos se decidan por este cambio”, con relación a las PASO del próximo domingo 11 de agosto.



El también precandidato a intendente de San Isidro por Juntos Por el Cambio, utilizó una metáfora para pedir el voto de la fórmula que integra junto con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. “No querría cambiar de piloto cuando el avión empieza a aterrizar”, sostuvo en referencia a la estabilización de las variantes económicas de los últimos meses.



Posse señaló que “con aciertos y errores hay un rumbo, hay que recorrer este camino que llevará a una fase de mayor empleo y de llegar a los que más lo necesitan no con asistencia, sino con trabajo”.



En la entrevista que concedió a Radio Concepto, el jefe comunal sanisidrense volvió a referirse a Vidal como la “mejor gobernadora contemporánea en la Provincia de Buenos Aires”. Y en tono con la campaña de Juntos Por el Cambio, destacó la importancia de que la gente vaya a votar este sábado: “Porque hay que lograr un piso importante”.



Posse se situó de cara a octubre, y recordó que es la última elección en la provincia. “María Eugenia Vidal gana o pierde por un voto. No tiene balotaje. Es impensado que María Eugenia deje de ser gobernadora, necesitamos que los bonaerenses vuelvan a acompañarla”.



En los últimos días, el intendente de San Isidro remarcó la buena gestión de Vidal apoyada por Macri. Sobre todo, señaló: “María Eugenia trabajó mucho en temas de delito, drogas y narcotráfico donde las organizaciones estaban impunes. Es una lucha que es transversal a toda la sociedad, no es partidaria”.