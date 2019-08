Juan Andreotti recorrió el centro de Virreyes y dialogó con los vecinos

El precandidato a Intendente de San Fernando por el Frente de Todos, Juan Andreotti, realizó una visita junto a los precandidatos de la lista local y habló con los vecinos. Durante la jornada se instalaron botones de pánico.

En la recta final de cara a las PASO que se celebrarán el próximo 11 de agosto, los referentes del Frente de Todos en San Fernando continúan recorriendo los distintos barrios de la ciudad y planteando las propuestas del espacio político que hoy lleva como precandidato a Intendente al Diputado Provincial Juan Andreotti. En esta ocasión, el legislador bonaerense visitó el centro de Virreyes acompañado por el Presidente del HCD y aspirante a primer concejal, Santiago Aparicio; y los integrantes de la lista a nivel local. Además, se instalaron botones de pánico.



“Hoy caminamos por las calles de Virreyes, hablando con los vecinos. Nos alegra que vean el avance y la renovación que ha tenido San Fernando en estos años. Nuestro objetivo es seguir realizando obras integradoras, continuar con el programa de 'San Fernando Sin Barreras', seguir renovando cada uno de nuestros Polideportivos. También continuar trabajando con el Hospital Municipal, porque no hay obra más integradora que poder brindarle salud a los sanfernandinos”, manifestó Juan Andreotti, tras dialogar con los vecinos.



En este sentido, el Diputado Provincial y precandidato a Intendente sostuvo: “Vamos a seguir conversando con cada uno de ellos y conociendo sus necesidades, porque siempre hay cuestiones a mejorar y en ese camino nos van a encontrar”.



Varios vecinos del barrio manifestaron su satisfacción por intercambiar ideas y escuchar las propuestas de Juan Andreotti y su equipo. Por ejemplo, el comerciante Gabriel consideró: “Me parece muy bien que los candidatos hablen con los vecinos, escuchando lo que la gente necesita. Hace 15 años que estoy en el barrio y se ve el crecimiento de la ciudad desde que ha llegado Andreotti, con muchas obras”.



Por su parte, Matías, comentó: “Los vecinos vemos que las cosas se hicieron, el balance es positivo. El Municipio cambió mucho: antes teníamos calles de tierra, no había cloacas y no podíamos atendernos en el Hospital Provincial por la cantidad de gente que había. Hoy tenemos todo eso y los chicos pueden ir a los Polideportivos y estar contenidos. Para las familias es muy importante”.



Finalmente, el vecino de la calle Miguel Cané, Pedro, afirmó: “San Fernando ha cambiado muchísimo, tenemos espacios de recreación para chicos y adultos, la salud es de primer nivel con los hospitales municipales y el nuevo cuartel de Bomberos que es único. Apoyo a la gestión de Andreotti y espero que sigan adelante con la renovación”.