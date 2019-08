05/08/2019 - 0:05 | Deportes / A River le alcanzó con una ráfaga para golear a Lanús por la Superliga Herramientas: Compartir: ver más imágenes A River le alcanzó con una ráfaga en el primer tiempo para golear 3-0 a un inexpresivo Lanús, que empieza a preocuparse por su rendimiento, que no lo deja alejarse de la lucha por la permanencia en la Superliga argentina de fútbol.

Por la segunda fecha, en el estadio “Monumental”, y con el envión anímico de la clasificación a cuartos en la Copa Libertadores, el “Millonario” se adelantó en el primer tiempo con un penal convertido por el colombiano Rafael Santos Borré, a los 23 minutos, y una definición cruzada de Matías Suárez, cinco minutos más tarde.



Después que el arquero visitante Agustín Rossi le contuvo otro penal a Nicolás De la Cruz cuando intentó “picarla”, Suárez selló su doblete a los 42 minutos del complemento, para darle marco de goleada.



Así, fue la primera victoria para River en esta Superliga, mientras que Lanús, conducido por Luis Zubeldía, quedó apenas dos puntos arriba de Patronato de Paraná, el último que estaría descendiendo a la Primera Nacional.



River demostró que de a poco va soltando su carga física de la pre temporada, quizás gracias a los partidos de Copa Libertadores y Copa Argentina, que le permitieron tener más rodaje.



Más allá de la intensidad defensiva mostrada por el equipo, Gallardo se fue muy conforme con la faceta de recuperación y festejó cada intervención.



Bajo la conducción de Ignacio Fernández, River dominó a Lanús, cerró un partido redondo, el cual liquidó en una ráfaga de cinco minutos.



A los 23, una recuperación alta de la defensa de River agarró mal parado a Lanús, y Suárez, cuando quiso girar dentro del área, fue tumbado por Pasquini.



Se hizo cargo Borré, necesitado de confianza, quien no falló ante Rossi para poner el 1-0 y la tranquilidad del “Millonario”, que a esa altura ya había generado infinidad de opciones.



La siesta de la defensa del “Granate” continuó un rato más, cuando “Nacho” Fernández filtró la pelota para Suárez, que definió cruzado de zurda para ampliar la ventaja.



Una ventaja que no hizo relajar a River, ya que continuó generando opciones de peligro sobre el arco de Agustín Rossi, que desde el arco fue la razón para que Lanús mantuviera la esperanza de meterse en resultado.



Involucrando mucha gente en ataque, River evitó ceder el protagonismo a Lanús y hasta pudo haber liquidado la historia mucho tiempo antes.



A los 20 minutos, De la Cruz “picó” la pelota en un penal que le cometieron a él mismo y Rossi, sentado sobre la línea, atrapó la pelota.



La tranquilidad definitiva llegó a los 42 minutos, con un cabezazo de Suárez que anticipó en el primer palo un córner, y selló su doblete.



River sigue ensamblando su juego en base a triunfos y preocupó a Lanús, que mira de reojo la lucha por la permanencia.



Síntesis:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Lucas Vera; Marcelino Moreno, José Sand y Carlos Auzqui. DT: Luis Zubeldía.



Goles en el primer tiempo: 23m Borré -p- (R) y 29m Suárez (R).



Gol en el segundo tiempo: 42m Suárez (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Nicolás De la Cruz por Carrascal (R) y Darío Cáceres por Pasquini (L); 15m Nicolás Orsini por Auzqui (L); 23m Pedro De la Vega por Belmonte (L); 33m Julián Álvarez por Borré (R); 39m Cristian Ferreira por Palacios (R).



Incidencia en el segundo tiempo: 20m Rossi (L) le detuvo un penal a De la Cruz (R).



Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).



Árbitro: Germán Delfino.(NA) Volver