Boca, con autoridad y en una actuación sin fisuras, le ganó a Patronato en Paraná

Boca, con autoridad y en una actuación sin fisuras, se impuso esta noche con justicia por 2 a 0 sobre Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga.



Eduardo Salvio y Carlos Tévez, a los 5 y 15 minutos del primer tiempo, marcaron los goles del triunfo boquenses, ambos asistidos por pases del colombiano Frank Fabra.



Con este resultado, el elenco de la ribera, que venía de empatar en el debut como local de Huracán (0-0), suma cuatro puntos, mientras que el “Patrón”, que se había impuesto sobre Colón en Santa Fe (1-0), continúa con tres unidades.



En cuanto al partido, Boca lo jugó con decisión desde el principio, sacó una rápida ventaja y a partir de eso controló los tiempos.



El elenco “xeneize” contó con varios puntos altos, como Fabra, punzante en cada subida y asistidor en los goles, y Tevez, Iván Marcone y Jorman Campuzano, manejando el balón en la mitad de la cancha.



Por su parte, el conjunto local tuvo una floja labor, corrió atrás de la pelota la mayor parte del encuentro y apenas pudo inquietar con algún cabezazo.



Boca, letal en el inicio.

Más allá de que desde el pitazo inicial Boca fue claro dominador del trámite, su eficacia en ataque en los primeros minutos le permitió jugar con tranquilidad el resto del partido.



En apenas cinco minutos de juego, Fabra puso un pase cruzado de izquierda a derecha para Salvio, el arquero dio rebote al zurdazo de “Toto” y el ex Lanús reaccionó rápido, cabeceando de vuelta el balón para marcar el 1 a 0.



Dos minutos más tarde, Damián Lemos llegó tarde a la marca, pisó a Tevez desde atrás y le rompió la media con los tapones, pero el árbitro Fernando Rapallini decidió cobrar la infracción sin sacar tarjetas.



Boca continuó dominando, moviendo la pelota ante la impotencia de su rival y a los 15 minutos aumentó la diferencia en el marcador.



Nuevamente Fabra cumplió el rol de lanzador, cruzó nuevamente la pelota desde su sector buscando a Tevez, el “Apache” la paró con derecha y definió con categoría, poniendo el partido 2 a 0.

El partido siguió en el mismo tono, con los futbolistas boquenses imponiendo condiciones, por lo que recién a los 38 minutos Patronato pudo inquietar con un cabezazo de Gabriel Ávalos, tras centro de Cristian Chimino, manoteado por Esteban Andrada al córner.



Boca reguló en el complemento.

El complemento fue una continuidad del primer tiempo, con los jugadores dirigidos por Gustavo Alfaro controlando el balón, mientras que los futbolistas del “Patrón” no le encontraban la vuelta.



En ese contexto, Santiago Rosales probó desde lejos, a los 26 minutos, pero su remate se elevó y se fue un par de metros por sobre el travesaño.



Buscando cambiar la historia, el técnico Mario Sciaqua movió el banco y uno de los relevos, el uruguayo Hugo Silveira, tuvo la más clara para el local, a los 40 minutos, con un cabezazo apenas desviado.



Pero esa acción fue una jugada aislada, los locales no pudieron volver a inquietar y Boca pudo cerrar una goleada en el final de no ser por dos intervenciones del arquero Matías Ibáñez, que tapó sendos cabezazos de Mauro Zárate.



Síntesis:

Patronato: Matías Ibañez; Cristian Chimino, Walter Andrade, Federico Mancinelli, Mathias Abero; Gabriel Compagnucci, Lucas Mancinelli, Damián Lemos, Santiago Rosales; Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Mario Sciaqua.



Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Carlos Tevez y Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.



Goles en el primer tiempo: 5m Salvio (B), 15m Tevez (B).



Cambios en el segundo tiempo: 17m Hugo Silveira por Ávalos (P), 26m José Barreto por Tarragona (P), 30m Alexis Mac Allister por Salvio (B), 36m Julián Chicco por L.Mancinelli (P), 38m Emanuel Reynoso por Obando (B), 39m Mauro Zárate por Tevez (B).

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná).

Árbitro: Fernando Rapallini.(NA)