03/08/2019 - 20:17 | Zonales / Tigre Abrazo solidario a la EPNº 44 de Ricardo Rojas por falta de servicios La comunidad educativa de la institución de Ricardo Rojas se movilizará el próximo lunes 5 de agosto, a partir de las 8 hs. Será para reclamar la falta del suministro de luz, agua y gas, situación que el gobierno provincial no resuelve e impide reiniciar las clases. Luego del receso invernal, la Escuela Primaria Nº 44 Henry Ford de Ricardo Rojas no podrá reiniciar sus clases. Es debido a la falta del suministro de luz, agua y gas, servicios indispensables de los que el gobierno provincial no se responsabiliza ni da respuesta.



En un abrazo solidario a la institución y como forma de reclamo, la comunidad educativa se movilizará el próximo lunes 5 de agosto, a partir de las 8 hs en Carlos Delcasse y Richieri s/n, Ricardo Rojas.

