San Fernando incorporó un moderno equipo de radiología para el Hospital de Islas Do Porto

El equipo fue embarcado en el Parque Náutico para su envío al nosocomio isleño recientemente renovado. Estuvieron presentes el precandidato a Intendente, Juan Andreotti; el Subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos, y el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.

El Municipio de San Fernando inauguró recientemente una importante renovación y ampliación estructural del Hospital de Islas Dr. Do Porto, sito en Paraná de las Palmas y Carabelas, incorporando un área para tratamiento y rehabilitación motora. Se destinaron más de 20 millones de pesos a la obra. En esta oportunidad, se le entregó un moderno equipo de rayos para completar su equipamiento.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presente en el momento del embarque en el Parque Náutico, dijo: “Estamos embarcando un equipo de rayos para radiología y otros estudios que son muy importantes para nuestros vecinos de la isla, destinado al hospital Do Porto que inauguramos hace 15 días totalmente a nuevo, con gimnasio de rehabilitación y 40 camas. Y hoy estamos llevando el equipo de rayos para que el nuevo hospital tenga todas las herramientas disponibles para darle la calidad de atención que merecen nuestros vecinos isleños”.



“Esto nos da mucha alegría, porque de alguna manera estamos generando igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos, que es lo más importante, tratando de llegar a cada rincón de San Fernando, en este caso a la Segunda Sección de Islas, Carabelas y Paraná de las Palmas. Tenemos muchos vecinos no sólo de San Fernando, sino también de otros municipios que se atienden en nuestro Hospital, y que podamos ofrecerle este equipamiento es muy importante para su salud”, concluyó Aparicio.



El Subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos, agregó: “En realidad un día más de alegría, porque poder incorporar esta tecnología para los vecinos de un Delta que tiene 950 km2, limita con la República Oriental del Uruguay, la provincia de Entre Ríos, los municipios de Campana, Zárate, Escobar y Tigre, y el hecho de poder llevar un servicio de calidad a nuestros vecinos isleños nos llena de satisfacción”.



Y explicó. “Es un equipo rodante, digital, para hacer todo tipo de rayos, de miembros superiores e inferiores, que nos va a permitir un diagnóstico más certero a la hora de necesitarlo. San Fernando es el municipio con más infraestructura hospitalaria y de diagnóstico de nuestro Delta. Como dice el Intendente Andreotti, agradecemos a los vecinos que son los principales financiadores del sistema público de atención”.



