Los precandidatos de San Fernando dialogaron con los vecinos de Virreyes

El postulante a primer concejal de San Fernando por el Frente de Todos y actual Presidente del HCD, Santiago Aparicio, recorrió los barrios Santa Teresita y El Pueblito junto a precandidatos del espacio. Durante la jornada, varios de los vecinos accedieron a la instalación de sus botones de pánico.

Camino a las elecciones PASO, el precandidato a primer concejal del Frente de Todos de San Fernando y actual Presidente del HCD, Santiago Aparicio, recorrió los barrios Santa Teresita y El Pueblito para plantear los proyectos de la gestión comunal, en representación del espacio que lidera a nivel nacional Alberto Fernández.



Lo acompañaron funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales, consejeros escolares y vecinos.



“Estamos recorriendo todo lo que comprende entre las calles Arnoldi y Sobremonte, visitando a los vecinos y charlando sobre las necesidades de algunas cuestiones pendientes. Todos los días nos encontramos con un montón de problemas de trabajo, falta de alimento y falta de conexión con el Estado Nacional y Provincial en servicios básicos no cumplidos”, manifestó Santiago Aparicio.



En ese sentido, el precandidato agregó: “Desde el Municipio y con los vecinos estamos coordinando esos trabajos y tratando de ayudar en lo que se pueda. Lo más importante es que el vecino sienta que el Estado Municipal está presente”.



Durante la visita, muchos vecinos pudieron acceder a sumarse al Programa Municipal de Botones de Pánicos, a quienes les instalaron los dispositivos en el momento.



Los vecinos también opinaron sobre la visita de los precandidatos y funcionarios. Por ejemplo, Adelina comentó: “Es importante que los candidatos nos escuchen, San Fernando ha mejorado mucho, está lleno de plazas y estoy muy contenta”.



En tanto, el vecino de la calle Gandolfo, Raúl, agregó: “Todo lo que se hizo en estos años es muy bueno para San Fernando, desde las veredas, los Centros Comerciales, la seguridad y la iluminación. Puedo pasear a mi perro a la noche sin ningún problema, eso es beneficioso para los vecinos”. Franco, vecino de la calle Arnoldi, sostuvo: “Lo que más me gusta de San Fernando son los túneles, la ciudad de verdad ha mejorado. Me parece interesante poder dialogar con los candidatos y que escuchen nuestra opinión”.



Por último, el vecino Víctor opinó: “Soy peruano y hace 10 años que vivo en San Fernando con mi familia. Me encanta esta ciudad, es muy tranquila y de gente noble”.