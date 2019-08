El Frente Unión Federal de Pilar se suma a Juntos por el Cambio

El intendente de Pilar y precandidato de Juntos por el Cambio, Nicolás Ducoté se reunió ayer con los militantes del Frente Unión Federal y su dirigente, Luis del Castillo, en su local de Bolívar y Vergani, en Pilar centro.



Tras conversar con los integrantes de la agrupación, Ducoté señaló: “Es un orgullo que se sume un equipo de trabajo con llegada a cada barrio de Pilar, con mucha fuerza. Trabajamos juntos no de cara a una elección sino de cara a los próximos cuatro años. Tenemos una política de brazos abiertos, para recibir a los vecinos que quieran sumarse, trabajar por su localidad y su barrio, acercar propuestas, este es el equipo, el lugar y el momento para hacerlo”.



Por su parte, Del Castillo dijo: “Con los compañeros nos dimos cuenta que tenemos un gran intendente, tomamos conciencia de las cosas que estamos viendo, son cosas reales, no es cuento. Tenemos un intendente que está con el pueblo y eso lo valoramos, no queremos que se vaya”.



Cabe destacar que Del Castillo, además de ser un gran referente valorado por la comunidad pilarense, trabajaba en el armado de la primera sección electoral del espacio Consenso Federal, liderado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.