Alberto Fernández encabezó un acto en San Martín y cargó contra Macri

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó hoy un acto de campaña en San Martín, donde se mostró junto a Sergio Massa, y embistió contra el presidente Mauricio Macri, su rival directo en las próximas elecciones, de quien dijo que "lo único que logró" en su gestión fue crear "cuatro millones de pobres nuevos".



"Al cabo de los semestres que pasaron lo único que logró Macri son cuatro millones de pobres nuevos. Cuatro millones de personas que estaban en la clase media y hoy están abandonados en la pobreza", acusó durante un acto con comerciantes y empresarios pyme, y la presencia del anfitrión, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.



En esta línea, el ex jefe de Gabinete alertó que la gestión de Cambiemos, en lo que va de su mandato, "empujó a la gente al abismo de la pobreza".



"Ellos siguen empujando a la gente al pozo, porque (para ellos) los números deben cerrar con la gente en el pozo. Pero a mí no me importan que cierren los números, quiero que cierre la vida digna de los argentinos. Eso es lo que quiero que cierre", se diferenció.



Fernández consideró que "la economía está apagada" y pidió el voto para "volver a prenderla".

En materia de propuestas, planteó la idea de "darles a las Pymes un sistema impositivo propio" ya que a su juicio "no pueden seguir siendo tratadas como grandes empresas" por la AFIP.



Por su parte, Massa aseguró que "el Gobierno fracasó porque todos los indicadores dan mal", y vaticinó que "en el primer semestre" del año que viene "Argentina va a estar de pie porque Alberto Fernández va a ser presidente y va a poner en marcha la economía".



"Vamos a volver para ser mejores de lo que fuimos. Además, no se trata de que vuelva una fuerza política al Gobierno. Se trata de volver al trabajo. Volver a poner las pymes en marcha. Volver a poner en marcha el mercado interno", enumeró.



El líder del Frente Renovador aseguró que un Gobierno del Frente de Todos liderado por Fernández va a "volver a poner el trabajo y la producción en el centro de las decisiones económicas", y no va ponderar "la timba financiera" como -en su opinión- hace el oficialismo.



Este dolor y este fracaso se termina el 10 de diciembre. Y el 11 de diciembre tenemos la tarea de poner de pie a una patria que este gobierno puso de rodillas. El 11 de agosto y el 27 de octubre, voten por todos", remató Massa, primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos.



En el acto, que se desarrolló en el Centro de Exposiciones Miguelete, estuvieron también los diputados nacionales Felipe Solá, Victoria Donda, Leonardo Grosso e Ignacio de Mendiguren; la concejal del Frente Renovador Malena Galmarini; y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), entre otros.