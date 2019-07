Protagonistas San Isidro tuvo un nuevo encuentro con tres innovadores sociales que trabajan desde la música, la moda y la tecnología

El potencial transformador de la propia experiencia es extraordinariamente fuerte para mejorar la vida de las personas, promover la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida independiente de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Desde diferentes disciplinas como la innovación, la música y la moda, el ciclo Protagonistas San Isidro tuvo el lujo de tener a: Ralf Niedenthal, Fundador Todos Hacemos Música, Verónica Silva, Fundadora Apprendo y Miriam Nujinovich, Fundadora de Handy Inclusiva.



Bajo la moderación sensible y amena de un orador como Sergio Expert, que invita al público a reflexionar sobre la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos y de encontrar el sentido a la vida con los desafíos que se nos presentan y conectarnos con la capacidad de salir adelante se generó un debate motivador a partir de las experiencias de cada uno de sus Protagonistas.



Con la serenidad que la caracteriza, Miriam Nujimovich, contó como a través de su experiencia personal logro reinventarse con su pasión, fuerza y contención familiar. Tuvo un ACV en el 2010 “Me encontraron ​en ​el hall de mi casa, tirada, sin poder moverme, ni emitir palabra. ​De ahí, ​me llevaron​ al Hospital, donde estuve dos meses internada. ​ No puedo describir con palabras lo que ​sentí. ​No pod​í​a mover mis extremidades derechas, ​ ​​t​tampoco pod​í​a hablar, no sabía cuándo era mi cumplea​ñ​os”. Cuando salió del hospital regresó a Argentina en silla de ruedas. Todavía sin poder hablar. Estuvo en rehabilitación ambulatoria por cuatro meses, un tratamiento extendido que continúa hoy después de 7 años.



Como resultado de su experiencia transformadora creó Handy Inclusiva, un emprendimiento de ropa adaptada para las personas que tienen una discapacidad. Para crear esta compañía realizó 5 años de investigaciones. Actualmente venden online a toda Argentina.



Con 21 años, Veronica Silva buscó la forma de mejorar el acceso de docentes y alumnos a los contenidos educativos. Fundo Apprendo, una plataforma que pretende conectar el trabajo de los profesores particulares con alumnos y reducir los costos de estudiar para los estudiantes.



Muy entusiasmada cuenta a la audiencia: “Al comienzo la idea parecía un poco absurda porque ¡de computadoras sabía cero! Pero pasaron los meses y fui validando la idea. Me di cuenta de que a muchos compañeros les serviría esta “página. También encontré otra necesidad, que es la de contactar profesores particulares. Esa era otra parte de “la cadena de estudio” que seguía sin tecnología. Era difícil conocer profesores particulares nuevos y de confianza. No solamente para la facultad, sino también en el colegio y extracurricular, cuando uno quiere empezar una actividad nueva o un hobby”



Y destaca “Apprendo es y siempre será gratuito. Tenemos como premisa impulsar el trabajo de los profesores particulares y reducir los costos de estudiar para los alumnos. Por un tema de seguridad y control, es necesario estar registrado para poder contactar profesores/vendedores de libros. Nos importa que nuestros usuarios sientan que la plataforma es un lugar seguro.”



Para cerrar Ralf, ex alumno de la Goethe y musicoterapeuta es el cerebro detrás de la ONG Todos Hacemos Música, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la música. Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano, Patricia Sosa y Lali Esposito son sólo algunas de las figuras que se sumaron como voluntarios.



“Les estamos mostrando a los chicos con discapacidad que no tienen techo, que pueden hacer muchísimas cosas. Porque uno ve el producto final que es el video, pero para ellos es todo un trabajo de seis meses. Se van preparando para estar frente a las cámaras y para combatir la frustración. Es muy gratificante que después los chicos puedan ver lo que han logrado”, dice Ralf.



Cada vez que habla sobre el proyecto muestra una sonrisa indeleble y triunfal. “No hay un trabajo hermoso si no se puede compartir”, expresa. Cuando se le pregunta de dónde saca la inspiración, reflexiona: “La música misma nos hace inspirar y ver a los chicos cómo día a día se esfuerzan. Ver cómo la música se impregna en las personas y las hace emocionar”.