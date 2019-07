Luis Andreotti homenajeó a los fomentistas de San Fernando en su día

El Intendente de San Fernando, acompañado por el Diputado Provincial y candidato a Jefe Comunal, Juan Andreotti, reconoció a las instituciones barriales dedicadas a actividades educativas, culturales, deportivas y solidarias. Hubo un divertido show de Gladys Florimonti; menciones al Fomentista del Año, y cada institución recibió una ayuda económica.



En el marco de la celebración del Día del Fomentista -instituido por el Municipio de San Fernando el 26 de julio- que se realizó en las instalaciones de Marina Punta Chica, se homenajeó a 53 clubes y entidades del distrito que trabajan para la integración de los barrios, la cultura, el deporte, la educación y la beneficencia.



El Intendente Luis Andreotti -quien concurrió acompañado por el Diputado Provincial y precandidato a Intendente, Juan Andreotti, y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio- expresó. “Un año más agradeciendo a estas instituciones todo el gran trabajo que hacen de inclusión e integración, en forma gratuita con mucho esfuerzo y trabajo en épocas difíciles, en un país que no crece. Esto es un acompañamiento, una fiesta que venimos haciendo todos los años agradeciendo su esfuerzo; creo que le hacen un gran favor a la sociedad y al Estado al ser solidarios y acompañar a cada vecino de San Fernando”.



Y agregó: “El Día del Fomentista lo creamos durante mi gestión en San Fernando y lo celebramos durante ocho años. Estoy muy agradecido por todo el acompañamiento que tuvimos, aunque el mejor que hacen ellos es contener e integrar a nuestros vecinos”, finalizó el Jefe Comunal.



Por su parte, el precandidato a Intendente, Juan Andreotti, manifestó: “Es muy importante para que en cada barrio cada familia tenga un lugar donde encontrarse con otros vecinos, y que el Municipio pueda acompañarlos y trabajar de la mano, como lo hace con cada uno de sus 10 Polideportivos que hoy cumplen servicio en cada barrio”.



“Además, que estas instalaciones de tantos años que los fomentistas llevan adelante con tanto esfuerzo, el Municipio los ayude para continuar su trabajo, y en conjunto tener en cada barrio lugares de encuentro y expansión para que los chicos estén dentro de ellos y dejen la calle”, finalizó Juan Andreotti.



Tradicionalmente, se otorga un reconocimiento al Fomentista del Año, los que recayeron en Myriam Alfonso, presidenta de la Junta Vecinal El Obrador, y Mónica Volpato, tesorera de la Comisión, respectivamente. Alfonso expresó: “Trabajamos ahí durante todo el año, tenemos un montón de talleres todos los días, y muchos vecinos que nos acompañan. Estoy recontenta, no esperábamos este premio, y encima es doble festejo, porque cumplimos 10 años, y nos da más ganas de seguir trabajando”.



Por su parte, Volpato dijo: “La verdad que no me esperaba este premio, estoy feliz, porque fueron 10 años de mucho esfuerzo y dedicarle todo el tiempo al lugar y estar, pero a la vez lo hacemos con ganas de seguir para adelante”.



En tanto, Mónica Gómez, de la Sociedad de Fomento Güemes, junto a Alejandra Díaz, dijo: “Es una satisfacción; les agradecemos a todos y al Municipio más que nada por esta noche, por estar y conocer la labor que hacemos en la institución. Somos 12 integrantes de Comisión, tenemos 110 chicos en Fútbol Infantil y 30 chicas en Fútbol Femenino, que participan de la Liga”.

Además, Américo Morales recibió un presente del Municipio, por haber donado a la Dirección General de Entidades Intermedias el libro de actas original de la Federación de Sociedades de Fomento de San Fernando, un verdadero documento histórico del año 1951. Opinó: “Viví 40 años en San Fernando, fui presidente de la Sociedad de Fomento Villa Madero y después vicepresidente y presidente de la Federación de Sociedades de Fomento. Este reconocimiento es inmenso”.



El show estuvo a cargo de la conocida Gladys Florimonti, quien brindó un espectáculo de humor que deleitó a los presentes. Dijo: “Me encanta; cuando me propusieron venir, dije que sí. Me gusta mucho la gente, muy linda, divinos, igual que el Intendente Luis, Juancito y Santiago. Lo importante es que se divirtieron todos y yo también, así que eso lo puedo transmitir”.



Además, estuvieron presentes concejales y funcionarios del Departamente Ejecutivo.