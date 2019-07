Asalto comando a una familia en Ituzaingó

Un grupo comando compuesto por al menos cinco delincuentes armados asaltó a una familia en la localidad bonaerense de Ituzaingó, golpearon a la dueña de casa, ataron a su hija de nueve años y se llevaron dinero y otros valores, además de un perro de raza.

El perro, de raza bull dog francés, era considerado fundamental para la familia, ya que ayudaba a la niña en sus problemas de hiperactividad.



El asalto fue concretado este martes al mediodía y el animal recién fue encontrado en la mañana de este miércoles por una persona en Monte Grande, a unos 30 kilómetros de Ituzaingo.



El asalto, que fue concretado a cara descubierta, fue filmado por cámaras de seguridad que había en la casa y además de la mujer y su hija de nueve años, los delincuentes ataron a un albañil y una empleada doméstica que trabajaban en el lugar.



Se puede ver en las imágenes como los delincuentes, de entre 20 y 30 años y que se movilizaban en tres autos, logran abrir la puerta de calle e ingresan a la casa desde distintas direcciones.



Gabriel, el padre de familia que se encontraba ausente en el momento del hecho, asegura que no entiende "porque un grupo comando" asaltó su casa, mientras indicó que no maneja grandes sumas de dinero.



"Le dijeron a mi mujer que era una 'batida', le pegaron tres cachetazos y le pedían la plata, y no había nada, solamente lo que se maneja para los gastos en una casa", expresó el hombre en declaraciones a la prensa.



El hombre se quejó de la actuación policial al indicar que "sólo se acercaron en el momento dos chicos de la Policía local".



"A la noche vinieron los de Científica a levantar huellas cuando en medio de los nervios habíamos tocado todo. Se llevaron todas las llaves y no tenemos ninguna custodia", expresó.