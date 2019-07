Provincia Seguros lanza su nueva campaña publicitaria junto a Aerolíneas Argentinas

Provincia Seguros refuerza su posicionamiento en el mercado y junto a Aerolíneas Argentinas lanza una importante y destacada campaña, de alcance nacional, focalizada en seguros de autos y hogar.



“Aterrizá en Provincia Seguros y viajá”. La promoción es simple, accesible y ventajosa, contratando un seguro de auto o de hogar los clientes podrán sumar hasta 10.000 Millas Aerolíneas Plus. Una alianza comercial de alto vuelo que ya está disponible en todos los canales de venta.



Por su parte, el gerente comercial de Provincia Seguros, Luciano Contreras, destacó que “poder firmar un acuerdo a largo plazo con Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera, no solo nos llena de orgullo como compañía, sino también nos presenta un lindo desafío para que sea sustentable en el tiempo y de esta forma poder ofrecerles a nuestros clientes un producto con valor agregado, con beneficios reales y concretos. Apostamos a que esta alianza comercial nos genere nuevos clientes pero principalmente nos ayude a fidelizar nuestra cartera”.



La campaña es 360 y se difundirá en los próximos días en medios gráficos, televisivos, radiales y digitales, focalizando el mayor impacto en agosto y septiembre. El concepto “Aterrizá en Provincia Seguros y viajá” tiene como objetivo captar nuevos clientes que buscan beneficios exclusivos. Además, la acción está orientada a fortalecer el vínculo desde la calidad de los servicios y promociones, con la bajada “Asegurá auto + hogar y sumá hasta 10.000 Millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras”.



Provincia Seguros es la empresa del Grupo Provincia dedicada a la cobertura de todo tipo de riesgos, tanto para individuos como para empresas, sean comerciales, industriales o de servicios y cuenta con una gran disponibilidad geográfica en toda la Provincia de Buenos Aires y el país.