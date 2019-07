El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, visitó hoy los municipios de Hurlingham e Ituzaingó, y sostuvo que el Gobierno de Mauricio Macri "elige privilegiar a la patria financiera y a los bancos, perjudicando el consumo y a los trabajadores".



Tras recorrer una fábrica en Hurlingham junto al intendente local y candidato a la reelección Juan Zabaleta, el líder del Frente Renovador acusó al jefe de Estado de elegir "un modelo que privilegió a los dueños de las empresas de energía, bancos y petroleras pero deja afuera a los que trabajan, producen y consumen".



"El desafío es poner en marcha un programa productivo en Argentina, que requiere reducción de tasas de interés y de presión tributaria, porque este Gobierno elige privilegiar a la patria financiera y a los bancos, perjudicando el consumo y a los trabajadores, destruyendo la capacidad productiva", aseguró.



Massa aseguró que "Macri piensa un país para pocos, que deja afuera a 20 millones de argentinos", al tiempo que consideró que el país "necesita un Gobierno que incluya a todos, construyendo una nueva mayoría".



"En agosto se elige entre un modelo de país en el que el trabajo, la producción, la educación pública de calidad y el mercado interno como motor de la economía sean los factores centrales, o la continuidad de un Gobierno cuya economía la decide el FMI y que implica recorte a las jubilaciones, menos salarios y menos derechos", agregó.



Tras su recorrida por Hurlingham, el ex intendente de Tigre se trasladó al barrio Aeronáutico de Ituzaingó, donde se mostró con el intendente y candidato a la reelección, Alberto Descalzo, en un encuentro con empresarios pyme y jubilados.



Allí, Massa elogió la propuesta del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, de instrumentar un sistema de medicamentos gratuitos para los jubilados.



"Un gobierno que no respeta a los mayores es un gobierno que no respeta la historia de su país", manifestó, en alusión a la gestión de Mauricio Macri.



Descalzo se sumó a las expresiones de acompañamiento a la promesa de campaña anunciada por Fernández: "Es muy importante el anuncio de nuestro candidato porque Macri y (María Eugenia) Vidal le dieron la espalda a nuestros jubilados".