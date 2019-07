Dos policías de la bonaerense desplazados por permitir circular sin VTV ni luces al actor Juan Acosta

Dos efectivos de la Policía Bonaerense fueron desplazados de la fuerza este martes tras permitir circular al Juan Acosta sin luces y con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida.

El episodio salió a la luz cuando el propio actor contó que los policías, que prestaban servicio en el destacamento de Coronel Vidal de la Policía Vial, lo dejaron continuar con su viaje sin secuestrarle el auto ni aplicarle una multa.



Acosta aseguró, además, que les dio dinero para que "se tomaran un café" como agradecimiento por haberle permitido continuar circulando.



El llamativo hecho ocurrió mientras Acosta volvía de Mar del Plata y daba una nota radial: "Pará, pará que tengo la poli", dijo el actor al aire en el programa "Todo no se puede", que se emite por FM 103.5 Radio Cielo.



A continuación, los conductores del ciclo, Matías Sáez y Albino Aguirre, tuvieron la posibilidad de escuchar la conversación del actor con la policía, que le indicó que el auto tenía las luces apagadas.



"Pero... la puta madre. ¿Cuándo las apagué?", dijo el actor, y se respondió a sí mismo: "Cuando cargué nafta. Siempre vengo con las luces prendidas, es lo primero que hago".



Cuando los policías le preguntaron por la VTV, Acosta respondió: "Me dieron un día para ir a hacerla pero, no sé, no fui".



Al retomar la charla radial, el humorista contó: "Hola. Me paró la policía. No puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota".



Cuando los periodistas le preguntaron cómo había superado el control, tras ser sorprendido hablando por teléfono mientras manejaba, sin la VTV y con las luces apagadas, Acosta respondió: "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'.



Entonces le dí dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", afirmó.



Tras la repercusión que tuvo el hecho en las redes, el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de separar de la fuerza a los policías involucrados y abrir un sumario interno.