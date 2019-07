29/07/2019 - 20:19 | Política / San Fernando Vidal y Ciarletta compartieron un acto para mujeres en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes En un acto con mujeres en la localidad de San Fernando, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que en las elecciones de hace cuatro años en las urnas se dijo "basta a los machos que durante 28 años no dieron ni una sola pelea por los bonaerenses".

"Hace cuatro años decían basta de la resignación, basta al abandono. Decían basta, como se plantan hoy millones de mujeres, diciendo basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron ni una sola pelea por los bonaerenses", enfatizó Vidal.



La mandataria bonaerense se expresó así en medio de la polémica que se generó días atrás por los dichos del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien afirmó que antes de dejar a sus hijos al cuidado de Vidal prefería dejarlos con Ricardo Barreda, el femicida que mató a su esposa, suegra y dos hijas.



En un discurso destinado a las mujeres, la gobernadora resaltó, además, que el "Ni una menos no es de nadie" y "no tiene color político".



"A esas mujeres les digo: ahora las necesitamos más que nunca, el 11 de agosto tenemos que decir que somos millones defendiendo a nuestro hijos, acá estamos, de acá no nos movemos, este es nuestro lugar", enfatizó Vidal al cerrar el encuentro, del que participaron también la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y la precandidata a diputada nacional María Luján Rey y la candidata a intendenta Agustina Ciarletta.



En línea con el discurso del presidente Mauricio Macri y sobre un escenario 360, Vidal llamó a votar por "hechos concretos" y no por "sarasa".



"La Legislatura que se viene que va a tener 50 por ciento de mujeres y 50 de varones, es un hecho concreto. En la Justicia se nombraron 50 por ciento de mujeres y 50 de varones. Hay penales manejados por mujeres, eso no es sarasa, son hechos concretos que ya sucedieron y van a seguir sucediendo, porque no tiene color político, porque eso no es de nadie y es de todas", recalcó la mandataria provincial.



En ese sentido, completó: "Vamos a seguir fortaleciendo las políticas para que no haya ni una menos, porque el Ni una menos es de todas. Por eso, esas más de 20 mil llamadas que se perdían por año y no eran respondidas hoy son atendidas, hoy hay alguien escuchándolas".



"De lo que se trata esta elección es el futuro de nosotras y de nuestros hijos, de todos los hijos de la provincia, de esos que parimos pero también de los que no parimos, pero son nuestros y nos importan igual", señaló Vidal.



Antes que la gobernadora, Rey tomó el micrófono y afirmó: "Hay que mantener la decisión tomada hace cuatro años, no es fácil, pero tenemos que seguir adelante".



"Si ella no baja los brazos, si ella lucha contras la mafias, si ha podido demostrar que se puede hacer política pensando en la gente y estando cerca de cada uno ¿cómo nosotras no vamos a poder seguir poniendo nuestro granito de arena?", destacó la madre de Lucas Menghini Rey, unas de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012.



La número dos en la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en Buenos Aires se refirió a la polémica con Aníbal Fernández y aseguró: "A ella le daría mis hijos, mis nietos y toda mi familia".



“Cada una de nosotras tiene un pequeño lugar de poder y de representación. Todas ustedes son mujeres que cada vez que deciden transforman la vida de sus vecinos. Estamos obligadas a hacerle el camino más fácil al resto de las mujeres. Ser feminista es tener un compromiso profundo con la igualdad de oportunidades”, señaló la precandidata a diputada nacional, Silvia Lospennato.



"Esta es la primera vez que en San Fernando una mujer es candidata a intendente. Tenemos la fuerza, la capacidad y el equipo para impulsar las políticas necesarias que los sanfernandinos necesitan. Como demostró Maria Eugenia Vidal en el 2015 y a lo largo de la gestión , las mujeres podemos ser líderes, podemos gobernar y hacer lo que hay que hacer para terminar con más de 20 años de la vieja política", indicó la precandidata local, Agustina Ciarletta.