29/07/2019 - 20:07 | Actualidad / Una Joven de Pilar subcampeona de los Panamericanos de la juventud Herramientas: Compartir: ver más imágenes Belén Francisco, vecina de Pilar, se consagró subcampeona de la categoría Sub 14 en el 30° Festival Panamericano de la Juventud, celebrado en Ecuador realizados en Guayaquil, Ecuador.



A un punto de la ganadora, la joven de 12 años, surgida de la Escuela Municipal de Ajedrez, volvió a lucirse entre las mejores ajedrecistas de su edad de todo el continente americano.



Al respecto, la directora general de Deportes, Florencia Donatti, señaló: “Además de ser una hermosa persona, el desempeño y los logros de Belén siempre son un orgullo para todos los pilarenses. No nos asombra este nuevo podio panamericano porque sabemos de su potencialidad, su crecimiento y su enorme futuro. Nos enorgullece que haya salido de nuestra Escuela Municipal de Ajedrez”.



Belén, que debido a su ranking fue la 2° sembrada del torneo, construyó una campaña formidable y culminó invicta las nueve rondas del certamen, con cinco victorias y cuatro empates. De esta forma totalizó 7 puntos y quedó detrás de la nueva monarca, la estadounidense Anh Nhu Nguyen, que había partido como 10° preclasificada.



La ajedrecista local se había consagrado campeona panamericana en el torneo del año pasado desarrollado en Santiago de Chile y aunque no pudo retener la corona, su desempeño la vuelve a colocar como uno de los desempeños más relevantes del continente.



La Escuela Municipal de Ajedrez, es gratuita, mixta, para mayores de 8 años y depende de la Dirección General de Deportes. Una de las sedes funciona en el Instituto Almafuerte de Pilar los lunes y jueves de 18 a 20 y los sábados de 10.30 a 12. También se trabaja los martes de 10 a 11 en el Centro de Rehabilitación “Vencer para Vivir” de Villa Astolfi y los jueves de 17.30 a 19 en la Casa de la Cultura de Villa Rosa. Los interesados deben acercarse a estos lugares en los días y horarios citados o pueden recabar más información de lunes a viernes de 8 a 15 en el microestadio “Ricardo Rusticucci”, cuyo teléfono es el (0230)-4277364. Volver