Novedosa operación de columna en el hospital central de San Isidro Una joven de 26 años cayó parada desde un tercer piso y tuvo fractura de columna lumbar. Con una técnica mínimamente invasiva, utilizada en Alemania y Estados Unidos, la cirugía fue exitosa y la paciente volvió a caminar. "Los médicos de este hospital me salvaron la vida", dijo la vecina de Martínez. "Pensé que no volvería a caminar. Los médicos del Hospital Central de San Isidro me salvaron la vida", contó Cecilia Soloa, 26 años, de Martínez. Cayó parada desde un tercer piso y tuvo fractura de columna lumbar. Tras una operación exitosa con una técnica mínimamente invasiva volvió a caminar 48 horas después de la cirugía.



Tras la caída, concretamente la vecina tuvo una fractura de la primera vértebra lumbar con estallido y compromiso del canal medular. El procedimiento utilizado por los especialistas del Hospital Central es el mismo que se usa en Estados Unidos y Alemania; pocos hospitales públicos del país lo aplican.



“Es menos invasiva y más efectiva que una cirugía convencional. Utilizamos esta nueva técnica que consiste en cuatro incisiones pequeñas para estabilizar la columna hasta que la fractura se consolide. A las 48 horas la paciente ya se podía levantar”, explicó Alejo Vernengo, jefe de la Unidad de Cirugía de Columna y Escoliosis.



Y sumó: “Esta técnica es un adelanto enorme porque tiene enormes ventajas para el paciente; ya que disminuye el dolor postoperatorio, las posibilidades de infección, la internación es breve: al segundo día ya se paraba sola y no tenía dolor. Su evolución es muy buena”.



También participó de la intervención quirúrgica Richard Geoghegan, médico especialista en columna. “Antes se usaba una cirugía convencional abierta que, a diferencia de este novedosa técnica, había desgarro de los músculos, mayor cantidad de pérdida de sangre y más dolor postoperatorio”, comentó el especialista.



"Estoy muy agradecida a los doctores, enfermeros y médicos de este hospital que me atendieron muy bien. Ellos me salvaron la vida", concluyó Cecilia Soloa, que otra vez está de pie.