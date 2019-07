Día Mundial de la Hepatitis: en la Estación de Trenes de Tigre, el Municipio realizará una jornada de Vacunación y Asesoramiento

Vecinos y visitantes podrán acercarse el lunes 29 de julio, de 17 a 19 hs para informarse y recibir la vacuna contra la Hepatitis B de manera gratuita.



En el marco del “Día Mundial de la Hepatitis” y bajo el lema “¿Ya te vacunaste contra la Hepatitis B?”, el Municipio de Tigre organizará una jornada para informar a vecinos y visitantes sobre su transmisión, detección y tratamiento. Será el lunes 29 de julio, de 17 a 19 hs, en el Hall de la Estación de Trenes de la ciudad. Durante la actividad, los presentes recibirán asesoramiento sobre Salud Sexual y podrán aplicarse la vacuna contra la Hepatitis B de manera gratuita.



Las Hepatitis son un grupo de virus que causan la inflamación del hígado e infecciones agudas o crónicas. Los más frecuentes son los virus de Hepatitis A, B y C. La detección temprana es mediante un análisis de sangre que permite tratarlas y controlarlas a tiempo.



En nuestro país se estima que alrededor del 2% de la población pudo haber estado en contacto con el virus de las Hepatitis B o C, ya que se transmiten por el contacto con la sangre, secreciones corporales de una persona infectada a otra; por tener relaciones sexuales sin preservativo y de madre a hijo durante el parto. La hepatitis A, además puede transmitirse al estar en contacto con el agua, alimentos u objetos contaminados con materia fecal. Es por ello que es sumamente importante tomar conciencia sobre uso del preservativo en todas las relaciones sexuales.



Cabe señalar que en la mayor parte de los casos, la enfermedad no presenta síntomas y sólo se la puede diagnosticar mediante análisis de sangre. Sin embargo, una persona infectada puede llegar a manifestar cansancio, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces claras, color amarillento de piel y mucosas, entre otros. Las hepatitis B y C pueden evolucionar en formas crónicas y producir enfermedades en el hígado como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.



En el Municipio de Tigre, las vacunas contra las Hepatitis A y B están disponibles en forma gratuita en todos los Centros de Salud y en el Vacunatorio Central, ubicado en el Hospital Materno Infantil.