Con la presencia de Miguel Lifschitz, el socialismo bonaerense entregó su programa de gobierno al candidato a gobernador “Bali” Bucca

En la ciudad de San Pedro, localidad del Secretario General del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires y candidato a Intendente local, Fernando Nouet, y con el acompañamiento del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la Intendenta de Rosario, Mónica Fein, el socialismo provincial hizo entrega al candidato a gobernador por Consenso Federal Eduardo “Bali” Bucca, de las propuestas marco del programa de gobierno, de cara al proceso electoral venidero.



Dicho evento, además, contó con la presencia del marplatense Jorge Illa, Secretario General Adjunto del Partido Socialista a nivel nacional y candidato a Diputado Nacional por Consenso Federal; Arturo Terakopián candidato socialista a la intendencia por la localidad de La Matanza; Carlos Roberto, candidato a Intendente por la localidad de Vicente López; Ariel Giacoia, candidato a intendente por la ciudad de Luján, y candidatos a concejales socialistas de diversos municipios de la provincia.



En tal sentido, el gobernador de Santa Fé, Miguel Lifschitz, expresó: “Integramos Consenso Federal desde el pleno convencimiento de que hace falta una alternativa en nuestro país. Desde aquellas primeras conversaciones con Roberto Lavagna, supimos que era la persona indicada, porque no sólo dice cómo piensa desarrollar la economía argentina, sino que ya lo ha demostrado en los hechos, haciendo salir al país de una crisis igual o peor que la que estamos viviendo actualmente. Debemos pensar en el futuro, y no resignarnos a elegir entre pasado y presente. Acompañamos al socialismo bonaerense con entusiasmo y alegría en este camino, y destacamos la figura de Eduardo “Bali” Bucca, quien es un joven dirigente que demuestra su vocación de aporte y construcción.”



Por otra parte, Bucca manifestó: “Recibo con agrado las propuestas del socialismo, con quienes siento una gran empatía, dado que compartimos muchas propuestas e ideas, y también la necesidad de construir un espacio distinto para las y los bonaerenses. Convocamos a trabajar con fuerza en cada rincón de la provincia por la propuesta de Consenso Federal, porque los problemas de la gente no entienden de falsas peleas, sino que necesitan políticas públicas concretas, tal como lo expresa Roberto Lavagna con su candidatura presidencial.”



Asimismo, el candidato a gobernador bonaerense, Eduardo “Bali” Bucca, aseveró: “Recorriendo la provincia, encontramos grandes problemas que se repiten en cada sección. Ante la problemática común de las dificultades en materia de vivienda, proponemos la creación de un banco de tierras que permita ampliar el acceso dominial. En cuanto a la salud, creemos primordial la creación de un plan de primera infancia, que haga foco en el acompañamiento de los primeros mil días de cada niña y niño que nace en nuestra provincia. Respecto a la educación, creemos que ésta debe adaptarse a las nuevas tecnologías, además de lograr la recuperación de las escuelas técnicas y agrarias como factores de desarrollo educativo. Muchas de estas propuestas se ven concretadas en los gobiernos socialistas de Rosario y Santa Fé.”